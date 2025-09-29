Svetli način
Tujina

Zapeljal med vernike, začel streljati in cerkev zažgal: najmanj štirje umrli

Detroit, 29. 09. 2025 06.18 | Posodobljeno pred 31 minutami

N.L. , STA
Tragičen strelski napad v ameriški zvezni državi Michigan je v nedeljo zahteval najmanj štiri življenja, osem oseb je ranjenih. 40-letni veteran iraške vojne je v cerkev zapeljal z vozilom, streljal po vernikih in zatem cerkev zažgal, preden so ga ustrelili policisti. Motiv ostaja neznan, FBI prevzema preiskavo.

Napad na mormonsko cerkev v kraju Grand Blanc Township med Detroitom in Flintom je ob 10.25 izvedel 40-letni moški, ki je najprej zapeljal svoj poltovornjak, okrašen z ameriškimi zastavami, skozi vhodna vrata cerkve, nato pa začel streljati po vernikih.

Policija je posredovala hitro in strelca po osmih minutah ubila, vendar je pred tem cerkev polil z bencinom in jo zažgal. Zaradi tega bo žrtev verjetno še več, poroča CNN.

Napadalec je najprej zapeljal svoj poltovornjak okrašen z ameriškimi zastavami skozi vhodna vrata cerkve.
Napadalec je najprej zapeljal svoj poltovornjak okrašen z ameriškimi zastavami skozi vhodna vrata cerkve. FOTO: AP

V cerkvi naj bi bilo v času napada več sto ljudi, zločin pa preiskuje zvezna policija FBI. Napadalec naj bi imel s seboj tudi eksplozivne naprave, vendar še ni jasno, ali jih je tudi uporabil, poroča AP. 

Motiv za napad do sinoči ni bil znan, policija ga obravnava kot nasilen, ciljno usmerjen napad.

Služil v Iranu

Napadalec je služil kot vodnik marincev od leta 2004 do leta 2008 in je dobil več medalj. V Irak so ga poslali na služenje avgusta 2007, tam je ostal do marca 2008, poroča CNN, ki se sklicuje na uradne podatke marincev, in AP. 

Nekaj ur za napadom v Michiganu je drugi veteran iraške vojne streljal na bar v mestu Southport v Severni Karolini in ubil tri osebe, osem pa ranil, poroča CNN. Policija ga je po napadu aretirala, motiv za napad pa uvodoma ni bil znan.

Trump pohvalil odziv agentov FBI

Ameriški predsednik Donald Trump je po napadu na družbenih omrežjih pohvalil hiter odziv agentov FBI. Na kraj tragedije so takoj poslali 100 agentov. 

Trump je ob tem prosil za molitve za žrtve in njihove družine in dodal, da se mora "epidemija nasilja v naši državi končati takoj". 

strealski napad cerkev Michigan vojni veteran tragedija
