Iz letališča v Detroitu so sporočili, da policijski oddelek preiskuje vozilo, ki je zapeljalo v vhod terminala in trčilo v blagajno. Kot so pojasnili, se je incident zgodil včeraj okoli 19.30 ure. Voznik je v priporu, vzrok nesreče pa trenutno ni znan. Gasilska enota je na kraju nesreče oskrbela šest ljudi, poroča Detroit News.
Tujina
Zapeljal na letališki terminal in prebil steklena vrata
Iz letališča McNamara v Detroitu poročajo o incidentu. Tam je v petek avtomobil znamke Mercedes trčil v terminal, pri čemer je prebil steklena vrata za prijavo na let letalske družbe Delta Airlines in poškodoval šest ljudi.
