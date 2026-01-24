Naslovnica
Tujina

Zapeljal na letališki terminal in prebil steklena vrata

Detroit , 24. 01. 2026 13.20 pred 42 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Incident na letališču

Iz letališča McNamara v Detroitu poročajo o incidentu. Tam je v petek avtomobil znamke Mercedes trčil v terminal, pri čemer je prebil steklena vrata za prijavo na let letalske družbe Delta Airlines in poškodoval šest ljudi.

Iz letališča v Detroitu so sporočili, da policijski oddelek preiskuje vozilo, ki je zapeljalo v vhod terminala in trčilo v blagajno. Kot so pojasnili, se je incident zgodil včeraj okoli 19.30 ure. Voznik je v priporu, vzrok nesreče pa trenutno ni znan. Gasilska enota je na kraju nesreče oskrbela šest ljudi, poroča Detroit News. 

detroit terminal

KOMENTARJI7

lakala28
24. 01. 2026 14.07
Relativno poceni reklama. Ko veš, kaj imaš!
Odgovori
0 0
krjola
24. 01. 2026 14.06
mečka dela svoje....
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
24. 01. 2026 14.05
a sedaj jenkijiže s avtomobili vozijo demokracijo na letališča,da jo potem izvažajo po svetu
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
24. 01. 2026 13.58
in to z merðotam aaa :)
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
24. 01. 2026 13.51
to so pa te ameri
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
24. 01. 2026 13.45
blazno pomembna je znamka avtomobila.Najbrz zato,da se poudari kvaliteta vozila in nekvaliteta terminala
Odgovori
+4
5 1
NoThreatTank
24. 01. 2026 13.52
hahaha, dobra.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
