Zapeljal na letališki terminal in prebil steklena vrata

Iz letališča v Detroitu so sporočili, da policijski oddelek preiskuje vozilo, ki je zapeljalo v vhod terminala in trčilo v blagajno. Kot so pojasnili, se je incident zgodil včeraj okoli 19.30 ure. Voznik je v priporu, vzrok nesreče pa trenutno ni znan. Gasilska enota je na kraju nesreče oskrbela šest ljudi, poroča Detroit News.