Zapeljal na plažo, nato obtičal v pesku: 'Ko si dekle zaželi romantike'

Poletna sezona se še ni začela, a s Hrvaške že prihajajo fotografije neprimernega vedenja obiskovalcev plaž. V Strožancu je tako eden od voznikov s svojim vozilom znova zapeljal na plažo, neposredno do morja, kjer pa je nato obtičal v mehkem pesku. "In seveda je znova BMW!" je ob fotografiji zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja, spet drugi pa so se spraševali, zakaj je voznik to sploh naredil. Je razlog morda romantika?