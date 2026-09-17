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Zletel s ceste in trčil v tribuno stadiona med otroško tekmo

Zagreb, 17. 09. 2026 07.38 pred 40 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Avtomobil je zletel s ceste in trčil v tribuno

V Zagrebu se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila z veliko hitrostjo zapeljal s ceste in trčil v tribuno nogometnega stadiona NK Ponikve, kjer se je v tistem trenutku odvijala tekma. Dve osebi sta bili poškodovani. V krvi je voznik imel več kot dva promila alkohola.

Oče enega od fantov, ki je bil na stadionu, je za net.hr povedal, da sta vladala panika in kaos, saj so starši in drugi prisotni poskušali preveriti, ali je kdo ujet pod avtomobilom. Otroci so bili po nesreči v šoku, jokali so in kričali.

"Zapeljal je med otroke, ki so se igrali. Prebil je dve ograji, ustavila ga je šele betonska pregrada. Pristal je naravnost med dvema stojnicama. Bilo je grozljivo," je povedal oče. "Ljudje so kričali. Neka ženska je kričala: 'Kje je moj sin?' Vsi so začeli iskati, da bi se prepričali, da ni kdo ujet pod avtomobilom. Poskrbeli smo tudi, da voznik ni zapustil kraja dogodka."

 

Na kraj dogodka sta prispela policija in reševalci. Eno poškodovano osebo so prepeljali v Univerzitetni klinični center Zagreb, drugo pa v bolnišnico Sester usmiljenk.

Policija na kraju nesreče izvaja preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine, zaradi katerih je avtomobil zaneslo s ceste. Več informacij o vzroku nesreče in stanju poškodovanih naj bi bilo na voljo po končani policijski preiskavi.

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