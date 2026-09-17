Zletel s ceste in trčil v tribuno stadiona med otroško tekmo

Oče enega od fantov, ki je bil na stadionu, je za net.hr povedal, da sta vladala panika in kaos, saj so starši in drugi prisotni poskušali preveriti, ali je kdo ujet pod avtomobilom. Otroci so bili po nesreči v šoku, jokali so in kričali.

"Zapeljal je med otroke, ki so se igrali. Prebil je dve ograji, ustavila ga je šele betonska pregrada. Pristal je naravnost med dvema stojnicama. Bilo je grozljivo," je povedal oče. "Ljudje so kričali. Neka ženska je kričala: 'Kje je moj sin?' Vsi so začeli iskati, da bi se prepričali, da ni kdo ujet pod avtomobilom. Poskrbeli smo tudi, da voznik ni zapustil kraja dogodka."