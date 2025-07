Zapeljal s ceste, zbil otroka na trampolinu, avto obstal v hiši

Nesreča se je zgodila okoli 20. ure v kraju Bohmte na severozahodu Nemčije.

Avto, v katerem so bili poleg voznika in potnice še trije otroci, stari 11, 12 in 13 let, je z visoko hitrostjo zapeljal s ceste, prebil grmovje pred hišami in zbil otroka, ki se je takrat igral na trampolinu na dvorišču pred hišo. Avto je nato zadel in se ustavil v zgornjem nadstropju manjše hiše nekaj metrov nižje.