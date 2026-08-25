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Zapeljal v kavarno na počivališču, ena oseba poškodovana

Zadar, 25. 08. 2026 22.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Avto zapeljal v lokal, na fotografiji je poškodovan gost.

Na hrvaški avtocesti se je zgodila nenavadna nesreča. V bližini Zadra se je v kavarno na enem od postajališč zaletel avtomobil z avstrijskimi registrskimi tablicami. Ena oseba je lažje poškodovana. Vzrok nesreče še ni znan.

Avto zapeljal v lokal, na fotografiji je poškodovan gost.
Avto zapeljal v lokal, na fotografiji je poškodovan gost.
FOTO: Net.hr

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure, ko je bilo na počivališču, ravno v času kosila, veliko ljudi, poroča net.hr.

Voznik je trčil v počivališče, razbil stekleno steno, povozil mize in trčil v steno.

"Takoj je zavladala panika in vsi smo bili v šoku. Eden od potnikov, ki je takrat jedel, je bil poškodovan," je za net.hr povedal eden od zaposlenih. Potnika naj bi poškodovali drobci razbitega stekla.

Hrvaška prometna nesreča počivališče Nadin Zadar

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