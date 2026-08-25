Zapeljal v kavarno na počivališču, ena oseba poškodovana

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure, ko je bilo na počivališču, ravno v času kosila, veliko ljudi, poroča net.hr.

Voznik je trčil v počivališče, razbil stekleno steno, povozil mize in trčil v steno.

"Takoj je zavladala panika in vsi smo bili v šoku. Eden od potnikov, ki je takrat jedel, je bil poškodovan," je za net.hr povedal eden od zaposlenih. Potnika naj bi poškodovali drobci razbitega stekla.