Zapeljal v množico, ranil vsaj 30 ljudi, nato ga je nekdo ustrelil

Voznik avtomobila, ki je v Los Angelesu z avtomobilom zapeljal v množico pred nočnim klubom in ranil vsaj 30 ljudi, je obdolžen napada. Policija namreč sumi, da je šlo za namerno dejanje. Moškega so sicer po incidentu napadli na prizorišču zbrani ljudje, utrpel je tudi strelno rano in se trenutno zdravi v bolnišnici.