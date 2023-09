Zapeljal z več let porušenega mostu in umrl, družina toži Google

Philip Paxson je umrl, ko je s porušenega mosta zapeljal v reko, poroča Guardian . Policisti so 47-letnika 30. septembra 2022 našli mrtvega v njegovem tovornjaku pod mostom, ki se je porušil že pred mnogo leti. Kot trdi njegova tašča, niti na porušenem mostu niti na cesti, ki vodi do njega, ni bilo nobenih opozorilnih tabel za voznike.

Družina moškega iz Severne Karoline zdaj zaradi malomarnosti toži tehnološkega velikana. Bila je temna in deževna noč, Philip pa je sledil svoji GPS-napravi, ki ga je vodila po cesti do mostu, ki se je končal v reki. To je bila nesreča, ki jo je bilo mogoče popolnoma preprečiti, trdi njegova družina.

Poleg Googla so v tožbi družine Paxson našteta številna zasebna podjetja, ki so bila odgovorna za zemljišče, kjer se je zgodila nesreča. Predstavnik Googla za odnose z javnostmi je povedal, da Google z družino globoko sočustvuje in da preučuje tožbo: "Naš cilj je zagotoviti natančne informacije v naših zemljevidih."

To ni prvi takšen primer, v katerem se Google sooča z očitki o malomarnosti. Leta 2020 je 18-letni ruski voznik zmrznil do smrti, potem ko je sledil napačnim navodilom Google zemljevidov in s prijateljem teden dni obtičal v vozilu. Leta 2019 pa je voznik tovornjaka v Džakarti zapeljal s pečine, potem ko je peljal po poti, ki je bila namenjena le motorjem.