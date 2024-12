Zapeljala med protestnike, zbila študenta in ga več metrov vozila na pokrovu

Od tragedije v Novem Sadu sta minila že skoraj dva meseca, a državljani še zdaleč niso pozabili na 15 žrtev zrušitve nadstreška na tamkajšnjem kolodvoru. Študentje so znova na ulicah, skoraj 60 fakultet pa je v znak podpore študentom danes ustavilo svoje delo. Podobno so storile tudi številne gimnazije in srednje šole po Srbiji, poroča Nova.rs.

Študentje so povedali, da so napadom in tudi grožnjam zaradi opozarjanja na nepravilnosti in protestiranju izpostavljeni vsakodnevno. To je po njihovih besedah že drugič, da je morala posredovati tudi policija, je pa sicer prvič, da je eden od študentov pristal na urgenci. "Študentski zbor Ekonomske fakultete Univerze v Beogradu poziva državljane k razumevanju in solidarnosti ter jih poziva, naj jih ob mirnem spominjanju na žrtve tragedije v Novem Sadu ne ogrožajo," so sporočili študenti.