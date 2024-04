Zapeljala v stavbo, kjer je bila otroška zabava: umrla brat in sestra

Pri tem sta umrla dva otroka, še 15 jih je poškodovanih. Otroka, ki sta umrla, sta bila brat in sestra, star pet in osem let, poroča Skynews. Helikopter je v bolnišnico odpeljal tri otroke in šest odraslih, nekateri so še vedno v smrtni nevarnosti. Voznica je v priporu, so sporočile oblasti.