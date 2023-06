Zapiranje v pasjo kletko, stradanje: mama mučila 12-letnega sina

Mamo obtožujejo, da je sina zadrževala pri temperaturah pod ničlo, ga polivala z mrzlo vodo, mučila in stradala. Otrok je padel v komo in bil močno podhlajen. Podhranjeni deček je imel telesno temperaturo le 26,8 stopinj in je bil po večmesečnem mučenju tik pred smrtjo, je za tiskovno agencijo AFP povedal Johann Baumschlager, tiskovni predstavnik policije dežele Spodnja Avstrija.

Oče, ki živi ločeno, naj bi poklical socialno delavko in jo opozoril, da nekaj ni v redu, ona pa naj bi se odpeljala do stanovanja ter tam našla nezavestnega dečka. Reševalci so dečka odpeljali v bolnišnico, ta pa je vložila kazensko ovadbo. Ženska je obtožena tudi, da je sina pretepala in mu ni oskrbela poškodb.

Dečkovo fizično stanje se je do sedaj zelo izboljšalo, vendar je "s psihološkega vidika še vedno uničen," je za AFP povedal Baumschlager.

Preiskava se bo predvidoma nadaljevala do konca poletja, ko bo sprejeta odločitev o obtožnici.