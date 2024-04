Zapis na obali iz palmovih listov, ki jim je rešil življenja

Obalna straža je v izjavi zapisala, da so se trije izkušeni pomorščaki, vsi moški v svojih štiridesetih, na jadranje podali z atola Polowat, otoka, ki je del Federativnih držav Mikronezije. Na velikonočno nedeljo so odpluli proti približno 185 kilometrov oddaljenemu atolu Pikelot s tradicionalnim 20-metrskim čolnom z izvenkrmnim motorjem, je dodala obalna straža.

Ker se dolgo niso vrnili, je sorodnica moških opozorila reševalni center obalne straže v Guamu, da so pogrešani njeni trije strici. Center je sprožil iskalno in reševalno akcijo. Iskalno območje je obsegalo 78.000 kvadratnih navtičnih milj v slabih vremenskih razmerah, piše BBC. Moške so nato opazili iz zraka, zahvaljujoč improviziranemu zapisu besede "HELP" ("Na pomoč"), ki so ga sestavili s pomočjo palmovih listov. "To je bil ključni dejavnik za reševanje," je povedala poročnica Chelsea Garcia, ki je vodila reševalno akcijo.

Osebje obalne straže je nato moškim iz letala odvrglo pakete za preživetje in radijsko postajo. Pomorščaki so po radijski zvezi sporočili, da so v dobrem zdravstvenem stanju in da imajo dostop do hrane in vode. Kasneje je na otok prispelo plovilo obalne straže ZDA in jih odpeljalo z otoka.

Ameriška obalna straža je še dodala, da je reševanje primer dobre koordinacije med ZDA in zveznimi državami Mikronezije ter osebjem ameriške mornarice, ki je nameščeno na tem območju. Mikronezijo v zahodnem Tihem oceanu sestavlja približno 600 majhnih otokov, raztresenih po ogromnem oceanskem prostranstvu.

Čeprav je atol Pikelot nenaseljen, ga pogosto začasno obiščejo lovci in ribiči. Leta 2020 je bil prizorišče podobnega reševanja, ko je avstralska mornarica rešila tri mikronezijske mornarje.