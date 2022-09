Zaplate kurilnega olje prekrile morsko gladino v Kaštelanskem zalivu

"Težko je govoriti o količinah, glede na to, da je razpršena po morski gladini. Gleda stanje na terenu – neurje nam trenutno pomaga in škodi. Kar je odneslo odprto morju, se je danes vrnilo v Brodosplit in okoliške zalive. Zdaj s 'skimerji' in cisternami pobiramo, kar je prineslo. V torek smo si najprej prizadevali, da rešimo kraj, od koder je prihajalo onesnaženje, da ga ustavimo. Novih iztekanj ni. Skupaj z gasilci iz Kaštel Gomilice so zagradili celotno območje Brodosplita, da kurilno olje ni več uhajala izven jezu. Zdaj zbiramo tisto, kar je znotraj kroga. Vremenske razmere so takšne, da ne moremo delati s specializiranimi čolni, zato se večinoma zbira s konca. Večji del bodo sanirali danes, kasneje moramo ugotoviti, ali je onesnaženje izbruhnilo še kje drugje, ali so onesnažene tudi druge lokacije. Obstajajo namreč možni nedostopni kraji, kamor ne moreš priti niti peš, kaj šele s čolnom," je za 24Sata pojasnil Matko Bašić iz podjetja Cian.

Iz bazena, ki so ga v Spaladiumu zgradili za evropsko prvenstvo v vaterpolu, naj bi spustili vodo, ki je potegnila kurilno olje, nastalo v rezervoarjih meteornega sistema. Čigavo kurilno olje je bilo tam skladiščeno, še ugotavljajo. Kurilno olje s površine morja je včeraj do 21. ure zbiralo podjetje Cian, ki je delo nadaljevalo danes okoli 7. ure zjutraj, poroča 24sata.

'Ne gre za 300 ali 500 litrov, ampak za precej hujše onesnaženje'

Tudi kapitan Luške kapitanije Split Željko Kuštera ni želel predvidevati, koliko kurilnega olja se je razlilo, dejal pa je, da ne gre za 300 ali 500 litrov, ampak za precej hujše onesnaženje. Plast, ki je plavala na površini, ni bila le film maščobe, ampak plast, debela tri do štiri centimetre. "Obe oviri za zajezitev onesnaženja ostajata na lokaciji. Imamo dva obroča, z enim smo s 450 metrov dolgim jezom zaprli celotno pristanišče, ponekod so tudi vpojni jezovi. Situacija je pod nadzorom, za kakšne količine gre, bo znano kasneje. Poudariti moramo, da je do onesnaženja prišlo s kopnega, po meteornih kanalih, od kod je prišel, pa morajo ugotoviti pristojni organi. Znano je, da se kurilno olje uporablja predvsem v ogrevalnih sistemih. Specializirana podjetja so se zelo dobro odzvala in nadaljnjih puščanj ni, je pa treba področje podrobno preučiti," je za 24sata razložil Kuštera.

Na splitsko-dalmatinski policijski upravi so po besedah 24sata pojasnili, da so na terenu opravili preiskavo, fotografirali in posneli onesnaženje ter da bodo nadaljevali z aktivnostmi, ki so v pristojnosti Policije.

V Brodosplitu pa so za portal zatrdili, da kurilno olje ni uhajalo iz njihovega meteornega sistema in da v proizvodnem obratu ne uporabljajo tako težkih olj. Sporočili so še, da materialne škode še niso zaznali.