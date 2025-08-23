Zaplesala na drogu z državno zastavo in užalila Turke

Lokalne turške oblasti v osrednji provinci Nevsehir so sprožile kazensko preiskavo zoper turistko zaradi obtožb, da je plesala na drogu, na katerem je bila obešena državna zastava. Preiskujejo sum razžalitve državnih simbolov in poniževanja turškega naroda ali njegovih institucij.

Šlo je za dogodek v Kapadokiji, znameniti pokrajini, ki ji zaradi slikovitih tvorb pravijo tudi Mesečeva pokrajina, velja pa za eno izmed najbolj obiskanih turških regij. Tja je prišla tudi turistka, ki se je posnela na razgledni točki.

Oblečena v sive športne pajkice in oprejeto belo majico, nenadoma skoči na drog, razširi noge in se obrne na glavo, medtem ko jo opazujejo ostali prisotni turisti. Naredi še nekaj plesnih figur in obrat, preden zdrsne navzdol, se nasmehne v kamero in se povzpne še na ograjo.