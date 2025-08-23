Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Zaplesala na drogu z državno zastavo in užalila Turke

Ankara, 23. 08. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
22

Plešoča turistka, katere identiteta (še) ni znana, se je znašla v nemilosti turških oblasti. Po medmrežju se je namreč razširil posnetek, kako na razgledni točki v pokrajini Kapadokija v pajkicah in z glavo navzdol zapleše ob drogu, na vrhu katerega vihra državna zastava. Žensko obtožujejo neprimernega vedenja ter žalitve turške države.

Lokalne turške oblasti v osrednji provinci Nevsehir so sprožile kazensko preiskavo zoper turistko zaradi obtožb, da je plesala na drogu, na katerem je bila obešena državna zastava. Preiskujejo sum razžalitve državnih simbolov in poniževanja turškega naroda ali njegovih institucij.

Šlo je za dogodek v Kapadokiji, znameniti pokrajini, ki ji zaradi slikovitih tvorb pravijo tudi Mesečeva pokrajina, velja pa za eno izmed najbolj obiskanih turških regij. Tja je prišla tudi turistka, ki se je posnela na razgledni točki.

Oblečena v sive športne pajkice in oprejeto belo majico, nenadoma skoči na drog, razširi noge in se obrne na glavo, medtem ko jo opazujejo ostali prisotni turisti. Naredi še nekaj plesnih figur in obrat, preden zdrsne navzdol, se nasmehne v kamero in se povzpne še na ograjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

30-sekundni posnetek, ki je postal viralen, pa je razbesnel Turke. Lokalne oblasti dogodek po lastnih navedbah obravnavajo kot dejanje nespoštovanja nacionalnih in duhovnih vrednot turškega naroda, zato zadevo spremljajo z veliko občutljivostjo in skrbnostjo.

Indentiteta turistke za zdaj uradno še ni znana, prav tako se ne ve, ali je še vedno v Turčiji. Ji pa po turškem kazenskem zakoniku turistki grozi celo do pet let zaporne kazni.

ples drog zastava Turčija razžalitev Kapadokija turistka
Naslednji članek

V nesreči umrl 55-letni voznik e-kolesa

Naslednji članek

Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

SORODNI ČLANKI

Kanadska turistka fotografirala morskega psa v plitvini, ostala brez rok

Francoska turistka zaradi spominka pristala v egiptovskem priporu

Turistka rešila jastoga, preden bi končal na krožniku

Turistka, ki sploh ni vedela, da je noseča, v Paklenici rodila hčerko

'Nespametna turistka': ignorirala opozorila in roko pomočila v vroči vrelec

Turistka sledila navigaciji in zapeljala v morje: 'Mislila sem, da je luža'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
23. 08. 2025 14.05
Mene žalijo opranci ki po zahodu vihtijo Palestinske zastave.....
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
23. 08. 2025 14.02
-1
nice
ODGOVORI
0 1
suleol
23. 08. 2025 14.00
+0
to so se njihove zene pritozile ker so one zavite in jih noben ne pobleda, se bojijo za svoje mozove
ODGOVORI
1 1
dobrabejba35
23. 08. 2025 13.58
+0
To sem jaz
ODGOVORI
1 1
suleol
23. 08. 2025 13.58
+3
pri nas albanske zadtave dajejo na policijske avtomobile ni to nic takega 😀😀😆🤣
ODGOVORI
3 0
suleol
23. 08. 2025 13.57
+1
evo vam turke, bojo ze kmalu pravice tudi tle iskali,
ODGOVORI
2 1
SEJBOBOL
23. 08. 2025 13.53
+2
Teli turki so res turki , pišejo zakonr kar sproti .... Za naše rome bi bli pa perfektni .....
ODGOVORI
3 1
U1697915075021
23. 08. 2025 13.51
+3
zakaj pa niso njihovi zdravniki v zaporu ko pacientu poberajo organe za prodajo??
ODGOVORI
3 0
Rožice so zacvetele
23. 08. 2025 13.51
+4
Samo dejansko, danes folk nima več občutka, kaj in kje lahko kaj počne... takšnim bi jaz za nekaj mesecev ponudil all inclusiv namestitev v zaporu in nekaj 10k kazni... to so t. i. influencerji.
ODGOVORI
5 1
rahlo_nepristranski
23. 08. 2025 13.45
+4
Pri nas bi kvazi umetnica dobila še nagrado in bila za levičarje narodni heroj in bi dobila ves denar od države, ki bi ga vzeli upokojencem. Že prevečkat videno. Kdor ljubi svojo državo, je narodni heroj, kdor je pa patriot pa je za levičarje največji sovražnik
ODGOVORI
7 3
Panter 63
23. 08. 2025 13.45
+0
Turčija, ena od priljubljenih destinacij Slovenckov za dopust.
ODGOVORI
1 1
Rožice so zacvetele
23. 08. 2025 13.58
Bil tam na dopustu, z avtom, 1 mesec, pred 53 leti. Bilo je super, morje kristalno, dobrine skoraj zastonj, kamor sva prišli, so vprašali, od kje sva, ko so slišali Jugoslavija, takoj vsi Tito in so naju povsod častili. Edino v Istanbulu so bili moški nadležni in so mojo punco na Bazarju kar nekaj šlatali, ker je imela mini oblekco. Pojma nimam, kako je tam danes. Takrat sva kar veliko prevozila in videla, z opozorilom , da od Izmirja naprej ni varno.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
23. 08. 2025 14.02
kateri spol si ti ?
ODGOVORI
0 0
shift
23. 08. 2025 13.44
+5
super. poglejmo obratno; ali turki v drugih državah spoštujejo nacionalne vrednote (pa ni potrebno da plešejo na drogu)...???
ODGOVORI
5 0
suleol
23. 08. 2025 13.59
ne in jih tudi nimajo plana spostovat, nasploh ta na ija spostuje samo svoje, tako da bo se pestro
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
23. 08. 2025 13.44
+7
Dejstvo je, da tujci morajo spoštovat državo in državne simbole v kateri bivajo. No, pri nas to ni potrebno, se je kočevska in ribnška divjad že preveč udomačila.
ODGOVORI
7 0
stoinena
23. 08. 2025 13.43
+1
ta zastave niti vidla ni, ne pa da bi rada žalila. to je pač puhoglavo dekletce, ki se bolj ukvarja s svojo ta zadnjo kot s čim drugim. tudi turki bi lahko to razumeli no. saj je njeno početje in njihovo na istem nivoju.
ODGOVORI
3 2
REMIGRACIJA ZDAJ
23. 08. 2025 13.43
+5
Komunisti pa dajejo nagrade pasjim dojiljam, ki režejo slovensko zastavo...
ODGOVORI
7 2
Mr Nobady
23. 08. 2025 13.39
-3
Ovce, so fošni njene postave. Bi jo radi vtaknili v zapor, kjer bi se igrali z njo.
ODGOVORI
2 5
hegel
23. 08. 2025 13.38
-1
če jo dobijo jo bodo turki kamenjali...ha, ha,ha
ODGOVORI
0 1
gggg1
23. 08. 2025 13.37
+11
Pri nas pa kvazi umetnice zastavo režejo...
ODGOVORI
12 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110