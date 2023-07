'Zapori v Hondurasu so skorumpirana šola za kriminalce'

V Hondurasu so napovedali boj proti uličnim tolpam, pri tem pa uporabili podobno taktiko kot v sosednjem Salvadorju. V zapore so natrpali člane kriminalnih uličnih tolp. Kriminal pa se je kmalu z ulic razširil še med štiri stene zaporov.

"Zaporniški sistem v Hondurasu je skorumpirana šola za kriminalce, zato bomo ukrepali in ljudem zagotovili varnost," je na družbenih omrežjih zapisal obrambni minister Jose Manuel Zelaya Rosales, potem ko se je prejšnji teden v ženskem zaporu zgodil eden najhujših pokolov v državi.

Pokol v ženskem zaporu

Zapornice, sicer pripadnice ulične tolpe pod imenom Barrio 18, so v zapor pretihotapile orožje, mačete in vnetljivo tekočino, obšle stražarje in vdrle v celice, kjer so bile nameščene zapornice iz druge tople. Polile so jih s tekočino, nekatere celo razkosale, nato pa celice zaklenile in zažgale.

Dogodek je v državi sprožil val ogorčenja, številne racije in policijsko uro, obrambni minister in policija pa sta napovedala, da bodo zapore preiskali.

Sledilo je več preiskav zaporov, med drugim so v enem našli moškega, ki je bil uradno dodeljen v drug zapor. Poleg tega so v zaporniških celicah odkrili še kupe orožja in nabojev. Zasegli so še kitare in naprave za videoigre, poroča AP.

Objavili pa so tudi posnetek, ko so zapornike, napol gole in z zvezanimi rokami, posedli na tla, nadzorovalo pa jih več policistov in vojakov. Prizori so podobni tistim iz Salvadorja, ko so v zapore natrpali več tisoč članov tolp in jim pobrili glave.