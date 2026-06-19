Zaporna kazen za napade na nepremičnine britanskega premierja

Obsojena sta maja lani izvedla nočne napade na hiši v Londonu, povezani s Starmerjem. Zanetila sta tudi avtomobil, ki je nekoč pripadal britanskemu premierju. Sodišče ju je v ponedeljek spoznalo za kriva zarote z namenom poškodovanja premoženja, danes pa je 27-letnika obsodilo na dve leti zapora.
Sodišče je 22-letnika, ki je podtaknil vse tri požare, spoznalo za krivega tudi požiga brez upoštevanja nevarnosti za življenje. Obsodilo ga je na sedem let zapora.
Po navedbah tožilstva je rusko govoreča oseba pod imenom El Money obsojenima za izvedbo napadov preko aplikacije Telegram ponudila denar. Sodnik Neil Garnham je ob izreku kazni danes dejal, da je bil 22-letnik zgolj orodje v rokah neznane osebe, s svojimi dejanji pa da je ogrozil življenja ljudi.
Storilca sicer nista izrazila političnega motiva za izvršitev teh kaznivih dejanj. Tožilstvo je med sojenjem trdilo, da je njun motiv finančne narave.
Po poročanju časnika Financial Times, ki ga povzema AFP, so v policijski preiskavi sicer ugotovili, da se El Money nahaja v Rusiji in da je povezan z znano hekersko skupino NoName.
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