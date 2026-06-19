Zaporna kazen za napade na nepremičnine britanskega premierja

Obsojena sta maja lani izvedla nočne napade na hiši v Londonu, povezani s Starmerjem. Zanetila sta tudi avtomobil, ki je nekoč pripadal britanskemu premierju. Sodišče ju je v ponedeljek spoznalo za kriva zarote z namenom poškodovanja premoženja, danes pa je 27-letnika obsodilo na dve leti zapora.

Sodišče je 22-letnika, ki je podtaknil vse tri požare, spoznalo za krivega tudi požiga brez upoštevanja nevarnosti za življenje. Obsodilo ga je na sedem let zapora.