Zapornik pobegnil iz zapora, potem ko je neurje povzročilo okvaro vrat

V začetku tega tedna je močno neurje povzročilo napako v računalniškem sistemih zapora, zaradi česar so se odklenila vrata Wilsonove celice. Okoli 20. ure je tako stekel na nezavarovano območje, nato pa pobegnil. Na posnetkih varnostnih kamer iz zapora je mogoče videti, kako Wilson teče mimo parkiranih avtomobilov, poroča WJCL News.

Da je pobegnil, so ugotovili še naslednje jutro med rutinskim štetjem zapornikov. Šerifov urad okrožja Effingham in drugi pristojni organi so nemudoma začeli z iskalno akcijo.

"Če uporabljaš računalniško opremo, lahko pride do različnih napak in okvar. Vrata njegove celice se enostavno niso zaklenila nazaj. Zadeve pa očitno nismo preverili tako kot bi morali," je za WJCL dejal šerif Jimmy McDuffie.

Policisti so za iskanje uporabili tudi psa, ki je zaznal Wilsonov vonj v bližini zapora, nato pa izgubil sled. Ker jih ni znal pripeljati do Wilsona so nekateri celo posumili, da mu je pri pobegu nekdo pomagal.