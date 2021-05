Obsojeni na smrt bodo morali izbirati med električnim stolom in strelskim vodom

Pretekli teden so kongresniki ameriške zvezne države Karolina na glasovanju sprejeli novo metodo za izvršitev smrtne kazni, in sicer strelski vod. Ob tem so poudarili, da je smrtonosna injekcija še vedno primarni način usmrtitve, a morajo zaporniki v primeru, da država nima na voljo dovolj injekcij, izbirati med električnim stolom ali strelskim vodom.

Tožilci so že dlje časa opozarjali na primer treh zapornikov, ki so izčrpali vse možnosti pritožb, vendar niso bili ubiti, ker so po prejšnjem zakonu zaporniki usmrčeni s smrtonosno injekcijo, če zavrnejo električni stol. Vsi so izbrali usmrtitev z injekcijo, a le teh v državi ni na voljo. Od leta 1996 do 2009 je Južna Karolina letno usmrtila tri zapornike, zadnja usmrtitev pa sega v leto 2010. Zaloge smrtonosnih injekcij so nato pošle, farmacevtska podjetja pa državi niso želela prodati novih injekcij.