Zaporniki v Guantanamu: 'Psihološke bolečine, prisilno hranjenje, grozna mučenja'

Zaporniki zloglasnega centra v zalivu Guantanamo se z ljudmi izven zapora niso pogovarjali že veliko let. Za večino je neodvisna preiskovalka ZN Fionnuale Ní Aoláin bila prva sogovornica po skoraj 20 letih. Kljub temu, da jih mnogo ni želelo spregovoriti, so nekateri vseeno govorili o grozovitih mučenjih, redkih stikih z družinami, številnih zdravstvenih težavah, ki se ne zdravijo, psiholoških in fizičnih brazgotinah, ki so jih doživeli zaradi zlorab, ter o upanju, da bodo enkrat odšli od tam in se zopet srečali s svojimi bližnjimi.

Združeni narodi so več let poskušali poslati neodvisnega preiskovalca, vendar so jih administracije Georgea W. Busha , Baracka Obame in Donalda Trumpa vedno znova zavračale. Ní Aoláin je pohvalila administracijo predsednika Joeja Bidena , ker je dovolila preiskovalcem vstop v objekt. Izrazila je upanje, da bodo Bidenovemu zgledu sledile tudi druge vlade, ki so prepovedale vstop posebnim preiskovalcem ZN v svoje zapore.

Ní Aoláin, ki je hkrati profesorica prava na univerzi v Minnesoti in na univerzi Queens v Belfastu, je povedala, da je v šestih letih dela kot preiskovalka Združenih narodov za človekove pravice obiskala veliko strogo varovanih zaporov, vključno z nekaterimi, ki so bili zgrajeni za obsojence zaradi terorizma in podobnih hudih kaznivih dejanj. "Na svetu res ni populacije, ki bi bila podobna tej, ki je prišla v zaliv Guantanamo na Kubi v okoliščinah, v katerih je prišla," je dejala.

"Vendar mislim, da je bilo skupno razumevanje, da na tej točki, ko jih je ostalo le še 30, sicer lahko pripravim priporočila, ki bodo, upam, bistveno spremenila vsakodnevne izkušnje teh moških, vendar so večino svojega življenja preživeli v okolju, na katerega ljudje, kot sem jaz in OZN, niso imeli nobenega vpliva," je dejala.

"Gre za starejšo ranljivo populacijo, ki je zaprta," je pojasnila. "Ti moški, ki so preživeli mučenje, imajo težave s koncentracijo, ponavljajočim se spominom in somatskimi bolečinami. Veliko jih ima težave z mobilnostjo in druge težave, vključno s trajno invalidnostjo, travmatskimi poškodbami možganov, kroničnimi bolečinami ter gastrointestinalnimi in urinarnimi težavami."

Ko so pripornike pripeljali k njej, so bili v okovih, kar po njenih besedah ni običajen postopek niti za tiste, ki so bili obsojeni zaradi terorizma. Po mednarodnem pravu, je dejala, ljudi ni mogoče okovati, razen iz nujnih varnostnih razlogov, in po njenem mnenju bi moralo biti v Guantanamu to prepovedano ter uporabljeno le v skrajnem primeru v izjemnih okoliščinah.

Povedala je, da mora vse ameriško osebje pripornike naslavljati z njihovo zaporedno številko in ne z imenom, kar je po njenih besedah "nečloveško". Ní Aoláinova je poudarila, da je še posebej zaskrbljena zaradi treh pripornikov, ki niso bili obtoženi in "živijo v popolni negotovosti", kar je "popolnoma neskladno z mednarodnim pravom". Od ostalih jih je 16 dobilo dovoljenje za odhod, vendar niso našli države, ki bi jih bila pripravljena sprejeti, 11 pa jih je še vedno v postopku pred ameriškimi vojaškimi komisijami.

Ní Aoláinova je v svojem poročilu, objavljenem 26. junija, dejala, da čeprav so bili napadi 11. septembra 2001 "zločini proti človeštvu", je bilo ravnanje z zaporniki v Guantanamu neupravičeno. Velika večina je bila tja pripeljana brez razloga in ni bila povezana s terorističnimi napadi, je zapisala in dodala, da vsi še živeči moški trpijo zaradi psiholoških in fizičnih travm.

Po njenih besedah je v zaporu prisilno hranjenje povsem stalna praksa kot odgovor na gladovne stavke zapornikov, ki skupaj s samomorilskimi dejanji in samopoškodovanjem "govorijo o globokem in temeljitem obupu posameznikov, ki so že 20 let pridržani brez sojenja, niso videli svojih družinskih članov in niso imeli dostopa do zunanjega sveta". Dejala je, da prakse, kot je uporaba prisilnih sredstev, mnogim pripornikom povzročajo dodatne psihične stiske.

Izpuščeni priporniki so že dolgo tega povedali, da so jim velike cevke za hranjenje nasilno vtaknili v nos in v želodec, pazniki pa so iste cevke uporabljali pri več pacientih. Med temi postopki, ki naj bi potekali pred ameriškimi zdravniki, vključno z vodjo zaporniške bolnišnice, ni bilo zagotovljenih nobenih pomirjeval.

Ni Aoláinova se je pri pripravi poročila pogovarjala tudi z žrtvami, preživelimi in družinami tistih, ki so bili ubiti 11. septembra, ter se srečala z nekaterimi od 741 moških, ki so bili že izpuščeni iz Guantanama, vključno s približno 150 moškimi, ki so se preselili v 29 držav.