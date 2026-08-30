Zaporožje na dizelskih generatorjih: zalog je le še za deset dni

Največja evropska jedrska elektrarna za svoje delovanje potrebuje elektriko, predvsem za hlajenje šestih reaktorjev, ki trenutno ne obratujejo. Po navedbah IAEA ima elektrarna na voljo le še približno deset dni zalog dizelskega goriva. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je po poročanju Al Jazeere opozoril, da je razpoložljivost dizelskega goriva ključnega pomena vsakič, ko jedrska elektrarna izgubi zunanje napajanje.
Elektrarna iz zunanjega skladišča goriva približno šest mesecev ni prejela nobenih dobav, so pa ji v četrtek in petek dizel dostavili z druge lokacije. IAEA si medtem prizadeva za dogovor o lokalnem premirju, ki bi omogočil popravilo poškodovanih električnih vodov in ponovno vzpostavitev zunanjega napajanja.
Zaporožje od septembra 2022 ne proizvaja električne energije, vendar morajo reaktorji kljub temu ostati ustrezno hlajeni, da bi preprečili pregrevanje in morebitno taljenje goriva znotraj reaktorja. Po navedbah ukrajinskega uradnika Gyunduza Mamedova je to že 27. izpad zunanjega napajanja v elektrarni od začetka ruske invazije.
IAEA ima v elektrarni stalno prisotnost od septembra 2022, nekaj mesecev po tem, ko je Rusija marca istega leta prevzela nadzor nad objektom. Obe strani se medtem redno obtožujeta napadov na območje elektrarne, ki leži ob reki Dneper in v bližini frontne črte.
Po petkovih navedbah IAEA so se v tem tednu zgodili trije incidenti z droni, pri katerih sta bila ranjena dva zaposlena. Agencija ni navedla, kdo je drone izstrelil. V začetku meseca je napad z dronom v bližini elektrarne ubil jedrskega strokovnjaka in ranil še 17 ljudi, Moskva pa je za napad obtožila Kijev, navaja Al Jazeera.
Ukrajinski predstavniki Rusijo že dlje časa obtožujejo, da dogajanje okoli elektrarne uporablja kot obliko jedrskega pritiska na Ukrajino in Evropo. Dodatno zaskrbljenost je lani povzročil tudi požar v enem od hladilnih stolpov elektrarne, za katerega je Ukrajina Rusijo prav tako obtožila jedrskega izsiljevanja.
Moskva načrtuje silovite napade
Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Ruska vojska je začela priprave na silovite napade na infrastrukturo ukrajinskega energetskega sektorja v odgovor na napade režima v Kijevu na rusko civilno ter naftno in energetsko infrastrukturo," je ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju Telegram.
Minulo zimo so ruske sile okrepile napade na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, na kateri so povzročile veliko škodo, milijone Ukrajincev pa pustili v temi in brez gretja med temperaturami pod ničlo.
Obe strani sicer že več mesecev stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, pri čemer so cilji napadov infrastruktura, kot so skladišča, podjetja ter naftni in pristaniški objekti, pa tudi ladje. Zato narašča tudi število žrtev med civilisti.
V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo tako v noči na soboto ubitih najmanj 38 ljudi.
Ruska vojska je danes sporočila, da je izvedla napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, katere skladišča so po njenih navedbah uporabljali za shranjevanje razstreliva, ter obrat za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in streliva.
Ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti izbruhnil požar.
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