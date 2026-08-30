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Zaporožje na dizelskih generatorjih: zalog je le še za deset dni

Zaporožje, 30. 08. 2026 10.10 pred 9 minutami 3 min branja 14

Avtor:
L.M. STA
Jedrska elektrarna Zaporožje

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) opozarja na nevarnost v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je že več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja. Elektrarno, ki je od leta 2022 pod ruskim nadzorom, trenutno oskrbujejo z električno energijo zasilni dizelski generatorji.

Največja evropska jedrska elektrarna za svoje delovanje potrebuje elektriko, predvsem za hlajenje šestih reaktorjev, ki trenutno ne obratujejo. Po navedbah IAEA ima elektrarna na voljo le še približno deset dni zalog dizelskega goriva. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je po poročanju Al Jazeere opozoril, da je razpoložljivost dizelskega goriva ključnega pomena vsakič, ko jedrska elektrarna izgubi zunanje napajanje.

Elektrarna iz zunanjega skladišča goriva približno šest mesecev ni prejela nobenih dobav, so pa ji v četrtek in petek dizel dostavili z druge lokacije. IAEA si medtem prizadeva za dogovor o lokalnem premirju, ki bi omogočil popravilo poškodovanih električnih vodov in ponovno vzpostavitev zunanjega napajanja.

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Zaporožje od septembra 2022 ne proizvaja električne energije, vendar morajo reaktorji kljub temu ostati ustrezno hlajeni, da bi preprečili pregrevanje in morebitno taljenje goriva znotraj reaktorja. Po navedbah ukrajinskega uradnika Gyunduza Mamedova je to že 27. izpad zunanjega napajanja v elektrarni od začetka ruske invazije.

IAEA ima v elektrarni stalno prisotnost od septembra 2022, nekaj mesecev po tem, ko je Rusija marca istega leta prevzela nadzor nad objektom. Obe strani se medtem redno obtožujeta napadov na območje elektrarne, ki leži ob reki Dneper in v bližini frontne črte.

Jedrska elektrarna v Zaporožju
Jedrska elektrarna v Zaporožju
FOTO: AP

Po petkovih navedbah IAEA so se v tem tednu zgodili trije incidenti z droni, pri katerih sta bila ranjena dva zaposlena. Agencija ni navedla, kdo je drone izstrelil. V začetku meseca je napad z dronom v bližini elektrarne ubil jedrskega strokovnjaka in ranil še 17 ljudi, Moskva pa je za napad obtožila Kijev, navaja Al Jazeera.

Ukrajinski predstavniki Rusijo že dlje časa obtožujejo, da dogajanje okoli elektrarne uporablja kot obliko jedrskega pritiska na Ukrajino in Evropo. Dodatno zaskrbljenost je lani povzročil tudi požar v enem od hladilnih stolpov elektrarne, za katerega je Ukrajina Rusijo prav tako obtožila jedrskega izsiljevanja.

Moskva načrtuje silovite napade

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ruska vojska je začela priprave na silovite napade na infrastrukturo ukrajinskega energetskega sektorja v odgovor na napade režima v Kijevu na rusko civilno ter naftno in energetsko infrastrukturo," je ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju Telegram.

Minulo zimo so ruske sile okrepile napade na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, na kateri so povzročile veliko škodo, milijone Ukrajincev pa pustili v temi in brez gretja med temperaturami pod ničlo.

Huda zima v Ukrajini 2025
Huda zima v Ukrajini 2025
FOTO: Profimedia

Obe strani sicer že več mesecev stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, pri čemer so cilji napadov infrastruktura, kot so skladišča, podjetja ter naftni in pristaniški objekti, pa tudi ladje. Zato narašča tudi število žrtev med civilisti.

V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo tako v noči na soboto ubitih najmanj 38 ljudi.

Ruska vojska je danes sporočila, da je izvedla napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, katere skladišča so po njenih navedbah uporabljali za shranjevanje razstreliva, ter obrat za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in streliva.

Ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti izbruhnil požar.

Zaporožje IAEA jedrska elektrarna Ukrajina Rusija

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KOMENTARJI14

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jung
30. 08. 2026 11.32
Končajte že enkrat to totalno brezvezno vojno, saj jo imamo že VSI preko glave.
Odgovori
+3
3 0
Dr Dre
30. 08. 2026 11.36
Končanje vojne bi ustavilo cikel oboroževanja v EU, pošiljanje milijard v 🇺🇲 za zastarelo orožje.. To vijno 100% financira le EU, vse pa vodi 🇺🇲. Sedaj vsak sam razmisli, zakaj bi to končali...
Odgovori
+0
1 1
jung
30. 08. 2026 11.43
Vem, da imaš prav in da prav nič ne moremo glede tega.
Odgovori
0 0
Dr Dre
30. 08. 2026 11.27
Ukrajina najbrž z napadi na največjo nuklearko brani Zahodne Interese...
Odgovori
+1
3 2
suleol
30. 08. 2026 11.08
jah sej tud ukrajina cila zaloge naftte
Odgovori
+1
3 2
Rookoko
30. 08. 2026 10.58
Propaganda na dan…
Odgovori
+6
7 1
asdfghjklč
30. 08. 2026 10.50
Od kar so rusi v Ukrajini, še posebej v Zaprožju, so stalno težave z jedrsko elektrarno!
Odgovori
-5
8 13
spaceair
30. 08. 2026 10.22
zaženeš reaktor za proizvodnjo lastne elektrike...
Odgovori
+3
5 2
vlahov
30. 08. 2026 10.21
V bratomorni vojni ni zmagovalca.
Odgovori
+19
19 0
lakala28
30. 08. 2026 10.27
Po moje pa ne gre za bratomorno vojno. Ko je stalin na začetku 20. stoletja povzročil holodomor (gladomor, ko je umrlo neka jmilijonov Ukrajincev zaradi lakote) z nekajletno zaplembo žita v Ukrajini, je najbrž za vselej pretrgal morebitno bratsko ljubezen. Verjetno podobni kot naši sosedje južno.
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-4
10 14
ENDI
30. 08. 2026 10.35
Stalin je bil Gruzinec. Pobrskaj v internetu!
Odgovori
+8
12 4
emilzapata
30. 08. 2026 10.44
obstaja veliko zgodovinskih knjig o tem golodomoru, pa vzami kakšno v roke, pa ne boš obtoževal samo ruse za ta zločin, v katerem je umrlo tudi vsAJ TOLIKO RUSOV KOT UKRAJINCEv, za začetek pojasnilo, prste so imele tudi zahodne oh in ah poštene "demokracije"
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+14
17 3
asdfghjklč
30. 08. 2026 10.53
Stalin je bil gruzijec, ja, delal pa je za Sovjetsko Zvezo iz Kremlja ... torej, isti drek. Vodil je SZ iz kremlja in to ne moreš reči, da niso rusi nič krivi, ker tudi Hitler je bil Avstrijec, pa je vodil nemčijo v drugi svetovni vojni in krivimo pa danes vsi nemce in ne avstrijce.
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-2
3 5
anatomija
30. 08. 2026 11.30
ENDI lepo da si to povedal . Samo sedaj še razloži zakaj Rusi praznujejo 9 maj kot zmago nad nacisti , saj je zmagal Stalin , torej Gruzija in ne Rusija . Je pa Molotov, ki je bil etični Rus podpisal pakt z nacisti . Torej so 2ww izgubili skupaj z nacisti tudi Rusi
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+2
2 0
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