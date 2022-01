Zaposlenega v trgovini ugriznil nevaren pajek, skrit med bananami

Glede na policijsko poročilo, je pajek najverjetneje prispel v pošiljki banan. Tudi nemški mediji poročajo, da je uslužbenca pajek ugriznil prav med odpiranjem ene od škatel z bananami. Zaposleni je začutil močno bolečino, zato so morali poklicati reševalno vozilo.

Kot je še sporočila policija, bi bil lahko ugriz pajka smrtonosen. V Aldi so zato kmalu prišli policisti in gasilci in stranke prosili, naj zapustijo trgovino. Strokovnjaki so nato preiskali škatle s sadjem in zelenjavo. Zdravstveno stanje uslužbenca ni znano, prav tako še vedno ni jasno, če so pajka našli.