Zaposleni na Twitterju: najprej je bil smrad, sedaj so prišli ščurki

Zaposleni v podjetju Elona Muska se soočajo z novimi nevšečnostmi – po odpuščanjih in navodilih direktorja, naj spijo kar v pisarnah, se je namreč v njihove službene prostore v New Yorku naselilo tudi več ščurkov. Osebje poroča, da se škodljivci (zaenkrat) sprehajajo po kopalnicah in garderobah, lastnika pa z objavo v medijih pozivajo, naj situacijo čim prej reši, piše Insider .

Ščurki so namreč v New Yorku pogosta težava. Ameriška stanovanjska raziskava kaže, da približno eden od šestih Newyorčanov v svojih domovih občasno opazi ščurke. Škodljivci se sicer posebej radi naselijo v temna in topla okolja, znebiti pa se jih je zelo težko.

S prevzemom odpustil vzdrževalce, v pisarnah smrad in umazanija

Zaposleni so se sicer z Muskovim prevzemom soočali tudi z nekoliko bolj resnimi težavami. Na začetku vodenja podjetja se je milijarder odločil, da odpusti vsaj polovico zaposlenih, nato pa prekinil tudi pogodbe z vzdrževalci objektov, ki so skrbeli za pisane v New Yorku in San Franciscu. Delavci so se zato v preteklih mesecih soočali s pomanjkanjem toaletnega papirja in izredno umazanimi toaletnimi prostori, stranišča so bila zamašena, so tudi povedali. Preden so se v pisarnah pojavili ščurki, so se pritoževali predvsem nad groznim smradom, ki je prihajal iz cevi in odtokov.