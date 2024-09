Zaposleni protestirali, vodstvo vztraja: Prodali smo za dve tovarni manj avtov

Do srečanja je prišlo dva dni po napovedi vodstva, da zaradi naraščajočih stroškov razmišlja o zaprtju več tovarn v Nemčiji. "V dani situaciji zaprtja tovarn ne moremo izključiti," so odgovorni zapisali v pismu zaposlenim.

Kot je na srečanju s 25.000 zaposlenimi – številni so sestanek spremljali na zaslonu pred poslopjem – še poudaril Antlitz, mora Volkswagen povečati produktivnost in znižati stroške. "Še vedno imamo leto ali mogoče dve leti, da stvari obrnemo v drugo smer," je menil. Podrobnosti varčevalnega načrta sicer ni predstavil.

Podčrtali so, da je treba blagovno znamko Volkswagen celovito prestrukturirati. Dosedanja prizadevanja, da delovno silo zmanjšajo z zgodnjim upokojevanjem in odpravninami ob sporazumni odpovedi, po njihovih navedbah ne bodo zadostovala za doseganje ciljev na področju varčevanja.

Volkswagen je sicer obsežen varčevalni program, težak 10 milijard evrov, predstavil lani, a je po slabih poslovnih rezultatih, ki jih je objavil avgusta in ki kažejo na padec dobička, sporočil, da bodo potrebni dodatni ukrepi.

Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo pa je že napovedala oster odpor zaposlenih. Skupina "ni v težavah zaradi svojih lokacij v Nemčiji in stroškov zaposlenih v Nemčiji", temveč zato, ker "vodstvo ne opravlja svojega dela", je ocenila na današnjem srečanju.

Težave avtomobilskega velikana, ki so povezane s prehodom na električna vozila in ostro konkurenco, so hud udarec tudi za vlado kanclerja Olafa Scholza. Nemški minister za delo Hubertus Heil je že v sredo pozval, da mora "Nemčija ostati avtomobilska država", vodstvo Volkswagna pa pozval k iskanju razumne in družbeno sprejemljive rešitve za nastalo stanje.