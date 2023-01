Zapravil skoraj pet milijonov, v pekarni pustil več kot 65.000 evrov

Bolsonaro je bil za razliko od svojih predhodnikov glede porabe denarja skrivnosten, a se je njegov naslednik Luiz Inacio Lula odločil, da podatke javno objavi, poroča The Guardian .

Včeraj je nova brazilska vlada na svoji spletni strani objavila povzetek stanja na računu uradne kartice nekdanjega voditelja države. Poleg Jaira Bolsonara je imelo dostop do kartice še 21 članov njegove ekipe.

Čeprav je nekdanji predsednik govoril, da s kartice ni porabil niti centa, računi pripovedujejo drugačno zgodbo. Zgodbo o letnih počitnicah, za katere je v letih 2019, 2020 in 2021 porabil več kot 216.000 evrov.

Med enim obiskom bencinske črpalke je zapravil malo manj kot 13.000 evrov, za več bivanj v luksuznem hotelu v Guaruji, poletnem letovišču nedaleč od Sao Paula pa je porabil 263.000 evrov.

V pekarni zapravil več kot 65.000 evrov

Zdi se, da je največ zapravil za bogata kosila in večerje. Med obiskom relativno poceni restavracije v Boa Visti v zvezni državi Roraima so s predsedniško kartico plačali račun, višji od 19.000 evrov.

Preseneča pa tudi podatek, da je v štirih letih v pekarni v Riu de Janeiru pustil več kot 65.000 evrov, en nakup pa je znašal več kot 10.000 evrov. Takšno vsoto so z uradno predsedniško kartico plačali dan po poroki Bolsonarovega sina in pred kolesarskim shodom, ki so ga na ulicah Ria organizirali Bolsonarovi podporniki.

So pa Bolsonaro in njegova ekipa kot kaže tudi sladkosnedi, za sladolede so porabili malo manj kot 1500 evrov.