Zaprisega makedonske predsednice še naprej razburja

Na sporne besede ob zaprisegi nove makedonske predsednice se je že v nedeljo odzvalo grško zunanje ministrstvo, ki je opozorilo, da pomeni prisega "očitno kršitev" prespanskega sporazuma, od katerega so odvisni odnosi med Atenami in Skopjem.

V ozadju je zahteva države članice EU Bolgarije po spremembi ustave za priznanje bolgarske manjšine. Severna Makedonija je julija 2022 začela pristopna pogajanja z EU po predhodnem umiku bolgarske blokade, potem ko so v Skopju pristali na vpis bolgarske manjšine v ustavo in spremembe zgodovinskih učbenikov. To bodo morale makedonske oblasti še uresničiti.

Danes pa je bil do tega dejanja kritičen tudi grški premier Micotakis. "Provokativna odločitev nove predsednice Severne Makedonije, da prekrši uradno besedilo svoje prisege in svojo državo poimenuje z drugim imenom, je nezakonita in nedopustna pobuda," je zapisal na družbenem omrežju X. Micotakis, čigar stranka je odločno nasprotovala prespanskemu sporazumu, je še dejal, da je makedonska predsednica s svojim govorom v nedeljo kršila tako omenjeni sporazum kot ustavo Severne Makedonije. Opozoril je, da so "vsak napredek v dvostranskih odnosih, pa tudi morebitni koraki Skopja proti Evropi odvisni od iskrenega spoštovanja dogovorjenega", poroča AFP.

Uradni naziv države Severna Makedonija velja od leta 2018, ko je začel veljati prespanski sporazum z Grčijo, ki je zaradi imena blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in EU. Grčija namreč nasprotuje imenu Makedonija, češ da nakazuje na ozemeljske težnje severne sosede po grški zgodovinski pokrajini s tem imenom.

V nedeljo so se na govor nove makedonske predsednice odzvali tudi pri Evropski komisiji, pri čemer so opozorili na pomen polnega spoštovanja obstoječih pravno zavezujočih sporazumov, vključno s prespanskim sporazumom z Grčijo.