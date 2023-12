Kontroverzni argentinski predsednik napovedal gospodarsko šok terapijo

Še pred nekaj leti so množice Mileia gledale na televiziji, kjer je delal kot televizijski voditelj, ki so ga gledalci oboževali. Njegovi govori proti vladni porabi in vladajočemu političnemu razredu so še povečali gledanost. A kljub temu nihče ni verjel, da bo priljubljeni televizijski voditelj zares postal predsednik drugega največjega južnoameriškega gospodarstva.

Desničarski liberalec Javier Milei, ki slovi po radikalnih stališčih, ki bi, kot sam pravi, popravila gospodarstvo, ki ga pestijo trikratna inflacija, grozeča recesija in naraščajoča revščina, piše Reuters.

Napovedal je dramatično preoblikovanje gospodarstva in institucij latinskoameriške države, zmagal pa je z večjo razliko, kot so sprva pričakovali. Prejel je kar 56 odstotkov glasov, njegov tekmec Sergio Massa pa nekaj več kot 40 odstotkov.

Jedro njegovega gospodarskega načrta za Argentino je predlog za zamenjavo lokalne valute, pesa, z ameriškim dolarjem. Večkrat je namreč poudaril, da je edini način za odpravo inflacije, ki je presegla 140 odstotkov, preprečiti politikom, da bi še naprej tiskali denar. Zato je najboljša odločitev po njegovem mnenju ukiniti centralno banko.