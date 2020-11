'Zaprite krsto in ljudem povejte, naj ga ne poljubljajo'

Kamere črnogorskih medijev so namreč ljudi ujele, kako se med poslavljanjem od pokojnika ne držijo ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, med drugim so brez mask, prav tako naj bi si delili celo isto žličko, poroča 24sata.hr.

Zdravnica kliničnega centra KCCG Nevenka Pavličić je zato od predsednika koordinacijske skupine zahtevala, da izda nalog, s katerim bi zaprli krsto, saj je po njenem obred, v okviru katerega množice poljubljajo njegovo telo - velik potencialni vir novih okužb, pa je poročal radio Slobodna Europa.

Zdravnica je še opozorila, da v tem času za pogrebe veljajo posebna pravila. "Soproga prijateljice so iz bolnišnice prinesli v plastični vreči. Imela je 15 inut, da se ona in dva otroka poslovijo od pokojnika, ki je bil star 57 let. Njegovi starši ga niso smeli videti," je poudarila in ocenila, da je prav, da se vsi držijo istih pravi, ne da se v tem primeru "pripravljajo dogodki in promocija za voditelje drugih držav".

Metropolit je umrl v bolnišnici v Podgorici, kjer se je od 6. oktobra zdravil zaradi covida-19. Iz cerkve so 20. oktobra sicer sporočili, da ni več pozitiven na koronavirus, a se mu je nato pljučnica poslabšala.