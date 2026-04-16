Tujina

Zapor za Kitajca, ki je skušal pretihotapiti 2200 živih mravelj

Peking, 16. 04. 2026 10.19 pred 58 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Kitajski državljan iz Kenije skušal pretihotapiti mravlje

Sodišče v Keniji je državljanu Kitajske naložilo plačilo globe v višini milijona šilingov oziroma dobrih 6500 evrov ter mu izreklo enoletno zaporno kazen. Razlog? Prejšnji mesec je iz te afriške države skušal pretihotapiti 2200 živih mravelj.

Zaradi številnih primerov nelegalne trgovine z mravljami v Keniji je sodnik dejal, da je za takšno kaznivo dejanje potrebna stroga kazen, ki bi ljudi odvrnila od poskusov tihotapljenja mravelj iz države. Zaradi poskusa tihotapljenja mravelj so bili lani z visoko globo že kaznovani tudi štirje drugi moški.

Takšna trgovina je sicer močno razvita prav na Kitajskem, kjer so navdušenci nad eksotičnimi živalmi za vzdrževanje kolonij mravelj pripravljeni plačati velike vsote.

Kolonije običajno vzgajajo v velikih prozornih posodah, znanih kot formikariji, ki jim omogočajo preučevanje kompleksnih družbenih struktur in vedenja te vrste, piše CNN.

Prejšnji mesec pa je prav kitajski državljan skušal iz Kenije pretihotapiti 2200 živih mravelj, ki jih je v posebnih kapsulah skril v prtljagi. A oblasti so Zhang Kequnga odkrile na mednarodnem letališču v Nairobiju, ga aretirale, zdaj pa mu je sodnik izrekel denarno kazen ter eno leto zapora.

Odvetnik kitajskega državljana, ki se je sprva izrekel za nedolžnega, a kasneje krivdo priznal, je dejal, da se bo na kazen pritožil.

Kot sostorilec je bil obtožen tudi Kenijec Charles Mwangi, ki je mravlje dobavljal Zhangu. Mwangi se je prav tako izrekel za nedolžnega in je trenutno na prostosti, njegov primer pa še ni bil obravnavan na sodišču.

KOMENTARJI1

Galaktik111
16. 04. 2026 11.36
2200? Kaj so eno po eno šteli. Ne moreš verjet od kod jemljejo te številke. 🙈🙈
