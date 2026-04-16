Zapor za Kitajca, ki je skušal pretihotapiti 2200 živih mravelj

Zaradi številnih primerov nelegalne trgovine z mravljami v Keniji je sodnik dejal, da je za takšno kaznivo dejanje potrebna stroga kazen, ki bi ljudi odvrnila od poskusov tihotapljenja mravelj iz države. Zaradi poskusa tihotapljenja mravelj so bili lani z visoko globo že kaznovani tudi štirje drugi moški. Takšna trgovina je sicer močno razvita prav na Kitajskem, kjer so navdušenci nad eksotičnimi živalmi za vzdrževanje kolonij mravelj pripravljeni plačati velike vsote.

Kitajski državljan iz Kenije skušal pretihotapiti mravlje

Kitajski državljan iz Kenije skušal pretihotapiti mravlje Profimedia

Kitajski državljan iz Kenije skušal pretihotapiti mravlje Profimedia

Kitajski državljan iz Kenije skušal pretihotapiti mravlje Profimedia









Kolonije običajno vzgajajo v velikih prozornih posodah, znanih kot formikariji, ki jim omogočajo preučevanje kompleksnih družbenih struktur in vedenja te vrste, piše CNN. Prejšnji mesec pa je prav kitajski državljan skušal iz Kenije pretihotapiti 2200 živih mravelj, ki jih je v posebnih kapsulah skril v prtljagi. A oblasti so Zhang Kequnga odkrile na mednarodnem letališču v Nairobiju, ga aretirale, zdaj pa mu je sodnik izrekel denarno kazen ter eno leto zapora. Odvetnik kitajskega državljana, ki se je sprva izrekel za nedolžnega, a kasneje krivdo priznal, je dejal, da se bo na kazen pritožil.