Zaprli moškega, ki je z droni v zapore tihotapil droge in telefone

Iz Velike Britanije prihaja novica o "iznajdljivem" moškem, ki ga je policija vseeno uspela prijeti. Po tem, ko je z droni v zapore dostavljal droge, tobak in telefone, bo za zapahi sedem let preživel še sam.

26-letnega Mahamooda Dialloa Blina iz Charlton Church Lanea v Greenwichu so ujeli, potem ko so avgusta 2023 izvedli policijsko preiskavo strmoglavljenega drona v zaporu Pentoville v severnem Londonu, na katerega so bile prilepljene droge in telefoni, poroča Sky News.

Moški z droni v zapor tihotapil droge FOTO: Metropolitanska policija icon-expand

Policisti so dogodek povezali z brezpilotnim letalom, ki je leto prej strmoglavil v zaporu Coldingley v Surreyu. V skupni preiskavi metropolitanske policije in regionalne enote za organiziran kriminal (SROCU) so policisti odkrili 37 primerov prevažanja drog, tobaka in mobilnih telefonov v zapore. Blin je bil ta teden na okrožnem sodišču v Snaresbrooku obsojen na šest let in 11 mesecev zapora, krivdo je priznal.

Tiskovni predstavnik SEROCU je dejal, da so s preiskavo uspešno zaustavili "osebo, ki je izdatno uporabljala drone za prevažanje prepovedanih predmetov v zapore, pri čemer je popolnoma zanemarjala škodo, ki jo je s tem povzročala".

Detektivska inšpektorica Zara Baker iz metropolitanske policije je pojasnila, da tihotapljenje prepovedanih drog v zapore povečuje tveganje za nasilje nad zaposlenimi in drugimi zaporniki. "To povzroča težave pri tistih, ki so zasvojeni in se poskušajo med prestajanjem kazni rehabilitirati," je dodala. Ocenila je, da Blinova kazen odraža resnost kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil. "Upam, da njegova kazen pošilja jasno sporočilo, da bodo vsi storilci privedeni pred sodišče," je še povedala.