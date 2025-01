Obsodili nasilneža, ki ga je partnerka okrivila za svojo smrt

V četrtek so ga obsodili na šest let in pol zapora.

Čeprav ga je porota sicer oprostila umora, pa je tožilec poroto pozval, naj ga obsodi za okoliščine, ki jih je on ustvaril in jo pripeljal do roba. Poudaril je, da jo je zlorabljal skozi celotno razmerje. V nekem trenutku ji je ob obrazu držal vrtalnik, ga vklopil in ji grozil, da ji bo izvrtal zobe.

Na sojenju njenemu partnerju, 30-letnemu Ryanu Wellingsu , je tožilec Paul Greaney KC njeno pismo prebral na glas, poroča Sky News. Zapisala je, da jo je on ubil. "Uničil je še zadnje kančke moči, ki sem jo imela. Imela sem sanje, v nekem trenutku sem imela celo prihodnost. Vse to mi je bilo vzeto," piše v beležki.

Kienina babica: Rotila sem jo, naj se ne vrne več k njemu

Na sodišču so prebrali tudi izjavo Kienine mame Angele Dawes. "Srce se mi lomi, da njena prelepa dojenčica zaradi te pošasti danes nima več mamice. Resnično upam, da nobeni drugi ženski ali otroku ne bo treba iti skozi to, kar je on storil moji hčerki in njenemu otroku," je dejala.

Kienina babica Irene Ball se je spominjala, da je včasih opazila, da njen nasmeh ni iskren, a da jo je vnukinja vedno hitro začela miriti, če je kaj omenila. Spomnila se je tudi, ko je prvič opazila, da je njena vnukinja poškodovana. "Šokantno je bilo videti, da je imela moja čudovita vnukinja poškodovan obraz. Rekla sem ji, da jo bo enkrat res hudo poškodoval in jo rotila, naj se ne vrne k njemu," je povedala.

"Jaz sem tisti, ki jo je predstavil tej pošasti in to bom obžaloval do konca življenja," je povedal njen brat, ki meni, da je pravici zadoščeno zdaj, ko cel svet ve, kakšna pošast je.

Nagovoril je tudi vse, ki so primer spremljali prek spleta: "Želim, da ljudje vidijo, da nasilje v družini res ni v redu in da bi morali moški spoštovati svoje partnerke". Vse, ki doživljajo nasilje v družini je pozval, naj gredo na policijo in dodal, naj sej, če se jim zdi, da tega ne morejo storiti, pogovorijo z družino ali prijatelji.