Zaprli sporno razstavo, ki je ženske razporejala od 'najlepše do najgrše'

"Po prejetih kritikah smo ponovno ocenili vsebino tega umetniškega dela in umetnikovo razlago. Ugotovili smo, da razstava ni spoštljiva do žensk, posnetki pa so problematični zaradi kršitev pravice do zasebnosti," so sporočili iz muzeja na kitajski platformi za socialne medije Weibo. "Kot muzej, ki podpira raznolikost, bomo to razumeli kot opozorilo, izboljšali svoje storitve in z vsemi ravnali empatično."

V umetniškem videu z naslovom "Grše in grše" (Uglier and Uglier) , ki ga je naredil umetnik Song Ta , je bilo prikazanih približno 5000 slik in videoposnetkov žensk iz univerzitetnega kampusa. Nato jih je umetnik razvrstil glede na to, kako privlačne so se mu zdele.

Oddelek za sodobno umetnost OCT je del Umetnostnega muzeja He Xiangning. Song je kontroverzno razstavo ustvaril leta 2013, od takrat pa nastopil tudi v več oddajah. Razložil je, da je ženske snemal, medtem ko so se sprehajale po univerzitetnem kampusu, nato pa jih oštevilčil glede na to, kako privlačne so se mu zdele – od najlepše do najgrše – in ustvaril sedem ur dolg video, poroča South China Post.

Song je v intervjuju za revijo Vice leta 2019 dejal, da so skupaj z ekipo pomočnikov slike digitalno razvrstili pod ključne besede, kot so "odpustljivo grda" in "neodpustljivo grda". Delo je zagovarjal z besedami: "Mislim, da imam pravico govoriti resnico."

Številni komentatorji Weiba so bili ogorčeni, ker je galerija razstavljala in oglaševala "mizogino" in "vsiljivo" umetniško delo. "Smo v letu 2021, kako lahko še vedno tako predrzno in brez sramu objektivizirate ženske?" je zapisal eden od uporabnikov.

"To umetniško delo ni samo žaljivo, ampak krši tudi posameznikove pravice do zasebnosti. Te ženske niti niso vedele, da jih snemajo," pa je zapisala ena od uporabnic.