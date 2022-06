Evakuirali več trgovskih centrov: Hrvate preplašila grozilna sporočila z ruske domene

Evakuirali obiskovalce in zaposlene

Sporočila so bila poslana na več deset javnodostopnih elektronskih naslovov trgovskih centrov v Zagrebu in okolici, danes okoli 6. ure, pišejo hrvaški mediji. Trgovski centri so bili tako primorani obvestiti Policijo in za nekaj časa zapreti svoja vrata. Evakuirali so zaposlene in obiskovalce. Policija morebiten eksploziv išče s policijskimi psi, da bi lahko ovrgli vse možnosti, da se nekje nahaja eksplozivna naprava. Medtem ko nekateri centri zopet obratujejo, je še vedno zaprt Arena Center, kjer še vedno potekajo policijske aktivnosti. Policija sicer miri, da ni razloga za paniko.

Župan Zagreba Tomislav Tomašević je v odzivu na dogajanje povedal, da pričakuje, da bo tisti, ki je sprožil bombni preplah, kaznovan. To namreč ni edini takšen dogodek v hrvaški prestolnici v zadnjem času: " To vznemirja meščane in Policija naj najde krivca in ga drastično kaznuje, saj gre za kaznivo dejanje, za katero so zagrožene visoke kazni. Treba je poiskati krivca in ga kaznovati, da se tako prepreči ponavljanje takšnih dejanj."