Nekdanja voditeljica se je srečala s predstavnikom Rdečega križa

Iz urada predsednika države so sporočili, da jo je davi obiskal vodja urada ICRC v Mjanmaru Arnaud de Baecque . Ob tem so objavili več fotografij. Na dveh se 81-letnica z njim rokuje in pogovarja. Na eni od fotografij pa je v drugačni obleki, medtem ko razreže torto z napisom "Vse najboljše, teta Suu" in datumom 19. junij 2026, poročajo tuje tiskovne agencije.

Srečanje z zaprto nekdanjo mjanmarsko voditeljico so potrdili tudi pri ICRC, a podrobnosti niso podali. V sporočilu na spletni strani so zapisali, da "obiski v zaporih osebam, ki so prikrajšane za svobodo, ponujajo priložnost za izmenjavo novic s svojimi družinami". Dodali so, da v skladu s svojimi pravili "ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz obiska, posredujejo izključno in zaupno zaporniškim organom", zato tudi niso objavil informacij o zdravstvenem stanju Suu Kyi.

"Današnji dan prinaša upanje," pa se je na Facebooku odzval sin Suu Kyi Kim Aris, ki je v minulih mesecih večkrat izrazil bojazen, da njegova mama morda ni več živa. "To je pomemben prvi korak, vendar ne sme biti zadnji," je poudaril 49-letnik. Izrazil je upanje, da bo obisk ICRC vodil do boljšega humanitarnega dostopa in neposrednega stika z njegovo mamo, "verodostojnih in neodvisno preverjenih informacij o njenem zdravstvenem stanju ter na koncu do njene brezpogojne izpustitve".

Izvoljeno vlado Suu Kyi so strmoglavili februarja 2021 v vojaškem udaru pod vodstvom generala Min Aung Hlainga, kar je Mjanmar pahnilo v državljansko vojno. Vodja hunte je aprila letos postal predsednik države po spornih volitvah.