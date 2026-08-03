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Nekdanja voditeljica se je srečala s predstavnikom Rdečega križa

Naypyidaw, 03. 08. 2026 14.21 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nekdanja mjanmarska voditeljica, Aung San Suu Kyi s predstavnikom Rdečega Križa

Nekdanja mjanmarska voditeljica, Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem priporu, se je srečala s predstavnikom Mednarodnega Rdečega križa (ICRC) v državi. To je bilo njeno prvo srečanje s tujim predstavnikom, odkar je bila leta 2021 strmoglavljena v vojaškem udaru.

Iz urada predsednika države so sporočili, da jo je davi obiskal vodja urada ICRC v Mjanmaru Arnaud de Baecque. Ob tem so objavili več fotografij. Na dveh se 81-letnica z njim rokuje in pogovarja. Na eni od fotografij pa je v drugačni obleki, medtem ko razreže torto z napisom "Vse najboljše, teta Suu" in datumom 19. junij 2026, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nekdanja mjanmarska voditeljica, Aung San Suu Kyi s predstavnikom Rdečega Križa
Nekdanja mjanmarska voditeljica, Aung San Suu Kyi s predstavnikom Rdečega Križa
FOTO: AP

Srečanje z zaprto nekdanjo mjanmarsko voditeljico so potrdili tudi pri ICRC, a podrobnosti niso podali. V sporočilu na spletni strani so zapisali, da "obiski v zaporih osebam, ki so prikrajšane za svobodo, ponujajo priložnost za izmenjavo novic s svojimi družinami". Dodali so, da v skladu s svojimi pravili "ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz obiska, posredujejo izključno in zaupno zaporniškim organom", zato tudi niso objavil informacij o zdravstvenem stanju Suu Kyi.

"Današnji dan prinaša upanje," pa se je na Facebooku odzval sin Suu Kyi Kim Aris, ki je v minulih mesecih večkrat izrazil bojazen, da njegova mama morda ni več živa. "To je pomemben prvi korak, vendar ne sme biti zadnji," je poudaril 49-letnik. Izrazil je upanje, da bo obisk ICRC vodil do boljšega humanitarnega dostopa in neposrednega stika z njegovo mamo, "verodostojnih in neodvisno preverjenih informacij o njenem zdravstvenem stanju ter na koncu do njene brezpogojne izpustitve".

Izvoljeno vlado Suu Kyi so strmoglavili februarja 2021 v vojaškem udaru pod vodstvom generala Min Aung Hlainga, kar je Mjanmar pahnilo v državljansko vojno. Vodja hunte je aprila letos postal predsednik države po spornih volitvah.

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Kmalu zatem je bila zaporna kazen Suu Kyi spremenjena v hišni pripor, vendar oblasti niso razkrile, kje v glavnem mestu Naypyidaw prestaja kazen, niti koliko let jo mora še odslužiti. Sprva je bila sicer obsojena na več kot 30 let zapora zaradi različnih obtožb, od korupcije do kršenja predpisov med pandemijo covida. Obtožbe so njeni zagovorniki in mednarodna skupnost zavrnili kot politično motivirane.

Aung San Suu Kyi mjanmar rdeči križ kazen
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