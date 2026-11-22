Zima je v evropskih Alpah že pokazala zobe. Medtem ko v Sloveniji še čakamo na obilnejše sneženje, so se v nedeljo številni višje ležeči predeli Švice odeli v belo. Močno sneženje pa ni prineslo le zimske idile, temveč tudi precej težav v prometu. Na južni strani prelaza Bernina v švicarskem kantonu Graubünden se je na zasneženi cesti zgodilo približno 12 prometnih nesreč. Po navedbah kantonalne policije je med krajema Lagalb in San Carlo več avtomobilov zdrsnilo s ceste ali jih je začelo zanašati. Nekatera poškodovana vozila so morali odstraniti z vlečno službo. Kljub številnim nesrečam se po podatkih policije ni nihče poškodoval, nastala je le materialna škoda.

Prelaz Bernina za dve uri zaprt, opozorila pred snežnimi plazovi

Zaradi močnega sneženja, odstranjevanja poškodovanih vozil in čiščenja cestišča so morali pristojni začasno zapreti cesto čez prelaz Bernina. Že od zgodnjih jutranjih ur so bile na terenu tri policijske patrulje in številni delavci kantonalne cestne službe. Policija pa je voznike opozarjala, naj hitrost prilagodijo zimskim razmeram in poskrbijo za ustrezno opremo vozil. Novozapadli sneg je povečal tudi nevarnost snežnih plazov. Švicarske oblasti so za nedeljski večer na več območjih razglasile četrto od petih stopenj nevarnosti snežnih plazov, kar pomeni veliko nevarnost. Opozorila med drugim veljajo za dele Glaruskih in Bernskih Alp, območja okoli Engelberga, Lötschental, Leukerbad ter dolini Val d'Entremont in Val Ferret. Pri četrti stopnji nevarnosti so lahko snežne razmere zelo nestabilne, plazovi pa se lahko sprožijo tudi spontano. Gibanje zunaj zavarovanih območij je zato posebej tvegano.

Sneg v Nemčiji FOTO: AP

Zima je že obiskala tudi Nemčijo

V petek je sneg pobelil območje Brockna v gorovju Harz, zasneženi pa so tudi višje ležeči predeli Bavarskih Alp. Na najvišji nemški gori Zugspitze so ob zadnjih meritvah zabeležili kar 70 centimetrov snega. Toda to je šele začetek zimskega vremenskega dogajanja. Po napovedih nemških meteorologov bo v začetku tedna nad državo dotekal hladen polarni zrak, ki bo prinesel dodatno ohladitev in snežne padavine. V ponedeljek so snežne plohe mogoče tudi v nižinah na vzhodu države. Sredi tedna se bo zaradi sredozemskega ciklona možnost sneženja znova povečala, predvsem na Bavarskem ter ponekod na Saškem in v Turingiji. Ob sneženju meteorologi opozarjajo tudi na nevarnost poledice.

Zimske razmere se obetajo tudi v sosednji Avstriji