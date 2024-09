Zaprte šole, ustavljeni vlaki. Reka bruha tudi iz kanalizacije

Italijanski gasilci nimajo časa, da bi žalovali za svojim kolegom, ki je umrl v poplavljenjem službenem vozilu, saj imajo polne roke dela s ciklonom Boris, ki se je po divjanju nad srednjo in vzhodno Evropo zdaj usmeril proti jugu. Nad Italijo se je odprlo nebo, razmere so najbolj kritične v pokrajini Emilija - Romanja. Vrstijo se evakuacije, zaprte so šole, prekinjene železniške povezave.

Poročali smo že o tragediji v Apuliji na jugu Italije, ko je v torek zvečer odneslo interventno vozilo, v katerem sta bila v času intervencije dva gasilca. Eden od njiju se je uspel rešiti iz poplavljenega vozila, za 53-letnim vodjo gasilcev pa so sprožili iskalno akcijo. Njegovo truplo so včeraj našli v kanalu približno 700 metrov od mesta, kjer je gasilce v mestu Foggia presenetila narasla voda. Žarišče vremenskega dogajanja se je zdaj preselilo proti severu države, najbolj kritično je v deželi Emilija - Romanja. Ponoči so narasle gladine rek, sprožili so se zemeljski plazovi. Tamkajšnji gasilci, ki so objavili tudi posnetke svojih posredovanj, poročajo o 500 intervencijah, na delu je 350 gasilcev.

Z domov so morali evakuirati približno 1000 ljudi, največ v Raveni. Namestili so jih v sprejemne centre, ki so jih ob slabih vremenskih napovedih začele pripravljati lokalne oblasti. Ljudi pozivajo, naj upoštevajo navodila pristojnih služb.

Sprejemni center v mestu Faenza

Poplavljeno je mesto Faenza s 60.000 prebivalci, razlili sta se reki Lamone in Marzeno, piše La Repubblica. Na tem območju je ustavljen tudi železniški promet, zaprte so šole.

Reka Lamone vdira v Faenzo tudi skozi kanalizacijo