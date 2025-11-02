Zaprtega turškega kriptomilijonarja in goljufa našli mrtvega

Preiskava je v teku, ena izmed teorij je, da si je Ozer sodil sam. Njegova smrt je v turški javnosti sprožila številna vprašanja, nekateri pa so pozvali k neodvisni preiskavi, da bi ugotovili, ali je Ozer storil samomor ali pa je bil namerno likvidiran zaradi informacij, ki jih je morda imel o finančni mreži, ki deluje prek Thodexa.

32-letnega Faruka Fatiha Ozerja , nekdanjega izvršnega direktorja propadle kripto borze Thodex, so včeraj našli mrtvega v njegovi zaporniški celici v zahodnoturškem mestu Tekirdag, je poročala turška radiotelevizija TRT.

Njegovo truplo so med jutranjo kontrolo odkrili pazniki. Turško tožilstvo je odredilo preiskavo, med katero bodo zaslišali zaporniško osebje in analizirali varnostne kamere. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija.

Umrli kriptogljuf je povzročil enega največjih finančnih škandalov v turški zgodovini. Oguljufal je približno 400 ljudi in poneveril več kot 2 milijardi dolarjev sredstev. Njegov primer je postal eden največjih finančnih škandalov v turški zgodovini, ki je pretresel trg kriptovalut in spodbudil turške oblasti k poostritvi predpisov.

30. avgusta 2022 so ga aretirali v Albaniji po filmskem pobegu. Ozer je nezakonito prečkal mejo in več mesecev živel v Elbasanu, kjer se je poskušal skriti z lažno identiteto. Pobegnil je s skoraj dvema milijardama evrov, vendar tožilstvo v obtožnici ocenjuje, da je skupna škoda vlagateljev znašala 356 milijonov lir oziroma okoli 12.400 milijonov evrov.

Ozer, ki je vodil borzo kriptovalut Theodex, dokler leta 2021 ni razpadla, je ogoljufal veliko število vlagateljev. V Turčiji so ga obsodili pranja denarja, goljufije in organiziranega kriminala ter mu določili izjemno visoko zaporno kazen, in sicer kar 11.196 let. Tožilstvo je sicer za Faruka zahtevalo 40.562 let zaporne kazni, poroča CNN.

Takšne zaporne kazni sicer niso nič nenavadnega za Turčijo, pogoste so že od leta 2004, ko je bila odpravljena smrtna kazen. Eno izmed najvišjih zapornih kazni v Turčiji, 8658 let, je dobil Adnan Oktar, televizijski kultni pridigar, zaradi goljufij in spolnih zlorab.