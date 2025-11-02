Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zaprtega turškega kriptomilijonarja in goljufa našli mrtvega

Ankara , 02. 11. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
24

Nekdanjega direktorja propadle kripto borze Thodex, Faruka Fatiha Ozerja, so našli mrtvega v zaporniški celici. Ozer je v Turčiji veljal za enega največjih finančnih goljufov, obsojen je bil na več kot 11.000 let zapora. Ena izmed teorij je, da si je sodil sam, nekateri pa pozivajo k neodvisni preiskavi, ali je bil morda namerno likvidiran. Preiskava še poteka.

32-letnega Faruka Fatiha Ozerja, nekdanjega izvršnega direktorja propadle kripto borze Thodex, so včeraj našli mrtvega v njegovi zaporniški celici v zahodnoturškem mestu Tekirdag, je poročala turška radiotelevizija TRT.

Preiskava je v teku, ena izmed teorij je, da si je Ozer sodil sam. Njegova smrt je v turški javnosti sprožila številna vprašanja, nekateri pa so pozvali k neodvisni preiskavi, da bi ugotovili, ali je Ozer storil samomor ali pa je bil namerno likvidiran zaradi informacij, ki jih je morda imel o finančni mreži, ki deluje prek Thodexa.

Faruk Ozer
Faruk Ozer FOTO: Profimedia

Njegovo truplo so med jutranjo kontrolo odkrili pazniki. Turško tožilstvo je odredilo preiskavo, med katero bodo zaslišali zaporniško osebje in analizirali varnostne kamere. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija. 

Povzročil enega največjih finančnih škandalov v turški zgodovini

Umrli kriptogljuf je povzročil enega največjih finančnih škandalov v turški zgodovini. Oguljufal je približno 400 ljudi in poneveril več kot 2 milijardi dolarjev sredstev. Njegov primer je postal eden največjih finančnih škandalov v turški zgodovini, ki je pretresel trg kriptovalut in spodbudil turške oblasti k poostritvi predpisov.

30. avgusta 2022 so ga aretirali v Albaniji po filmskem pobegu. Ozer je nezakonito prečkal mejo in več mesecev živel v Elbasanu, kjer se je poskušal skriti z lažno identiteto. Pobegnil je s skoraj dvema milijardama evrov, vendar tožilstvo v obtožnici ocenjuje, da je skupna škoda vlagateljev znašala 356 milijonov lir oziroma okoli 12.400 milijonov evrov.

Ozer, ki je vodil borzo kriptovalut Theodex, dokler leta 2021 ni razpadla, je ogoljufal veliko število vlagateljev. V Turčiji so ga obsodili pranja denarja, goljufije in organiziranega kriminala ter mu določili izjemno visoko zaporno kazen, in sicer kar 11.196 let. Tožilstvo je sicer za Faruka zahtevalo 40.562 let zaporne kazni, poroča CNN.

Takšne zaporne kazni sicer niso nič nenavadnega za Turčijo, pogoste so že od leta 2004, ko je bila odpravljena smrtna kazen. Eno izmed najvišjih zapornih kazni v Turčiji, 8658 let, je dobil Adnan Oktar, televizijski kultni pridigar, zaradi goljufij in spolnih zlorab.

Faruk Fatih Ozer Thodex kriptovalute goljufija samomor umor
Naslednji članek

Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

Naslednji članek

Trump zdaj nad Lincolnovo kopalnico: namesto zelene barve razkošen marmor in zlati elementi

SORODNI ČLANKI

Turški kriptomilijonar zaradi goljufije obsojen na 11.196 let zapora

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
02. 11. 2025 14.26
+1
En kriminalc manj. Turki obvladajo.
ODGOVORI
1 0
Mirko papež
02. 11. 2025 14.21
Sej je prav
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
02. 11. 2025 14.16
+4
"Policija osumljenca prijela v osmih minutah" ... res pohvalno, gleda na to, da sta uspela, med tem zabosti najmanj 10 ljudi .. Tudi naša policija je bila po rafalu 123 v Žabjaku ... samo brez učinka !!!
ODGOVORI
4 0
suleol
02. 11. 2025 14.15
+5
a niso hotli anglezi šeriat sprejet no ga imajo ze
ODGOVORI
5 0
ŠTRAJK ZA VSE
02. 11. 2025 14.14
+0
Mislim, da ne po 40.562 letih in ne po 11.196 letih ne bi prišel na prostost. :):):):)
ODGOVORI
1 1
zapiramvamustaaa
02. 11. 2025 14.13
+4
Bitcoin in kripte so prevara.To je zdaj jasno vsakemu pohlepnežu.
ODGOVORI
5 1
jablan
02. 11. 2025 14.23
+1
hahahahah
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
02. 11. 2025 14.07
+8
.... sem 100%, da takole zgledata tudi tista 2 britanska državljana ... !!!
ODGOVORI
8 0
suleol
02. 11. 2025 14.12
+3
jaz pa 100% da mas prav
ODGOVORI
3 0
CyberWorm00000
02. 11. 2025 14.13
-2
maš tam albanskega doktorja janšota k tut podobno zgleda : ))
ODGOVORI
2 4
Rožle Patriot
02. 11. 2025 14.25
... ti si mel v mislih v bistvu Janževc ... a ne de ... hmm .. mam občutek, da ga nč več ne cukaš .. ? al se motim?
ODGOVORI
0 0
devlon
02. 11. 2025 14.05
-1
po mojem, se je sam
ODGOVORI
1 2
iziizi
02. 11. 2025 14.02
+8
koliko so pri nas dobili zapor vsi vpleteni v afere SODNA PALAĆA ,DARS,......IN ŠE IN ŠE
ODGOVORI
8 0
Rožle Patriot
02. 11. 2025 13.57
+6
.... ta je tudi britanski državljan ... !!!
ODGOVORI
6 0
2mt8
02. 11. 2025 13.57
+1
Nekomu je dolgoval nekaj...
ODGOVORI
3 2
Darko32
02. 11. 2025 13.52
+12
Nevem kaj se gremo. Ne vemo nič okrog tega priemra in tudi njihova politika in sodnija nebo vsega povedala zakaj so ga posprevili. SOčasno pa pri nas se poskuša pod preprogo pomesti umor tako, da si sedaj izmišljajo vse živo. Kako so se zaštrikali vsi skupaj na DOLENSKEM vidimo sedaj iz tega. Pravijo, da je varnsot ogrožena že dolgo. POLICAJI pa so prišli pred ta lokal samo pred tem popisat in položnico napisat. Takoj po tem pa se je zgodil umor. Torej če je varnsotna sutiacija bila kritična bi morali varovati navedeno območje in že prvi incident je potrdil, da so se zaštrikali na celi črti. Ko gledamo drugi članek pa vidimo, da še popisali niso udeležencev in tako zavarovali vsaj nakaj dokazov. Potem pa se gremo komentiranje tudih dogodkov, če še domačih nismo razčistili. Zato takšno stanje samo daje povsem drugo sliko in je takšen članek samo kot proizvodnja megle za domače probleme.
ODGOVORI
12 0
marjanovic.drazen
02. 11. 2025 13.51
+5
11.000 let za 12mio evrov😂
ODGOVORI
5 0
iziizi
02. 11. 2025 14.02
+2
vauu k
ODGOVORI
2 0
iziizi
02. 11. 2025 13.49
+3
hahaha on ni bil goljuf ,tako kot v angliji ni slo za terorizem ampak noč čarovnic
ODGOVORI
3 0
Luka40
02. 11. 2025 13.47
+5
Nobene škode! Nadaljnja preiskava ni potrebna....
ODGOVORI
6 1
Infiltrator
02. 11. 2025 13.47
+7
A Angliji Britanska državljana vzhodnega porekla .....
ODGOVORI
8 1
iziizi
02. 11. 2025 14.04
+1
TREBA BI BILO NAREDIT ZAKON KOT V ARABSKIH EMIRATIH NIHČE KI NI POTOMEC STAROSELCEV NE MORE PRIDOBIT DRŽAVLJANSTVA
ODGOVORI
1 0
kr en 123
02. 11. 2025 13.45
+5
Po 5500 letih lahko zaprosi za pogojno...
ODGOVORI
5 0
Teleport
02. 11. 2025 14.01
Bi lahhko
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330