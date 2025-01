Zaprtje plinovoda: Slovaška Ukrajini grozi z ukrepi, moldavsko gospodarstvo stoji

Ukrajina je sicer že dlje časa poudarjala, da pogodbe o tranzitu plina zaradi ruske invazije ne namerava podaljšati, zaradi česar so se lahko evropske države na ta scenarij pripravile. Da je EU pripravljena na takšen razvoj dogodkov, so v sredo ob izteku sporazuma potrdili tudi v Evropski komisiji.

Več držav pa se je – v glavnem zaradi geografskih in političnih razlogov – še vedno zanašalo na ruski plin, med njimi tudi Slovaška. Fico ob tem ohranja stike z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in se je konec decembra ponudil za gostitelja morebitnih pogovorov med Moskvo in Kijevom o končanju vojne v Ukrajini.

Slovaška je več mesecev poskušala prepričati ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da obnovi pogodbo z ruskim dobaviteljem in nadaljuje dotok poceni ruskega plina v Evropo. A Kijev to vidi kot zgodovinski trenutek, saj meni, da bo s tem prekinjen dotok sredstev, s katerimi Rusija financira invazijo na Ukrajino. Čeprav je tudi Ukrajina s tranzitnimi pristojbinami zaslužila do milijardo dolarjev na leto.

Kriza v Moldaviji zaradi zaprtja plinovoda

Zaprtje plinovoda v Ukrajini pa povzroča hudo krizo v Moldaviji, eni najrevnejših držav v Evropi. V Pridnestrju, proruski moldavski regiji, je prekinitev dobav ruskega plina ustavila skoraj celotno industrijo, razen proizvajalcev hrane.

"Vsa industrijska podjetja stojijo, razen tistih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane oziroma z neposrednim zagotavljanjem prehranske varnosti v Pridnestrju," je za lokalni novičarski kanal dejal Sergej Obolonik, prvi namestnik predsednika vlade regije. Opozoril je, da če se bo stanje dlje časa nadaljevalo, bo to imelo hude posledice za podjetja.

Lokalno energetsko podjetje je v sredo gospodinjstvom izključilo ogrevanje in toplo vodo ter družine pozvalo, naj se grejejo tako, da se zberejo v eni sobi, pokrijejo okna z zavesami ali odejami in uporabljajo električne grelnike, poroča The Guardian. Proruski voditelj Pridnestrja Vadim Krasnoselski je dejal, da ima regija zaloge plina, ki bi lahko zadostile za 10 dni omejene uporabe na severu in dvakrat dlje na jugu regije. Dejal je, da je glavna elektrarna prešla s plina na premog in bo lahko proizvajala elektriko za januar in februar.

Rusija je v Pridnestrje dobavila približno dve milijardi kubičnih metrov plina na leto, tudi v elektrarno, ki je zagotavljala energijo za celotno Moldavijo.

Pridnestrje oziroma Pridnestrska republika s približno 450.000 rusko govorečimi prebivalci se je od Moldavije odcepila v 90. letih prejšnjega stoletja, ob razpadu Sovjetske zveze, a mednarodno ni priznana in je še vedno del Moldavije. Moldavija ima 2,5 milijona prebivalcev in se želi pridružiti EU.