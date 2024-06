Dojenčica Elsa je že tretji otrok, zapuščen od istih staršev

Januarja so Elso pri temperaturah pod ničlo našli zavito v brisači v vrečki. Bila je najhladnejša noč v letu, Elsa pa je bila stara komaj nekaj ur. V dokumentih družinskega sodišča je bilo navedeno, da je imela dojenčica ob najdbi še vedno popkovino, zdravniki pa so takrat ocenili, da se je rodila le eno uro pred tem. Ko jo je našel sprehajalec psov, je bila na dotik zelo mrzla, a so jo kasneje zdravniki opisali kot jokajočo in odzivno.

Druga dva otroka sta bila najdena v podobnem stanju in v istem predelu Londona, bila sta zavita v odeje, eden od njiju pa je bil v vrečki. Kot poroča televizija BBC, ki je dobila posebno dovoljenje od sodišča, da o tem poroča, sta bila oba otroka temnopolta.

Domnevna sorojenca Else sta oba posvojena, medtem ko Elsa ostaja v rejništvu. Družinsko sodišče je sicer dejalo, da bodo otroci, vsi nekoč izvedeli, da so v sorodu, in da je že načrtovano, da jih bodo predstavili drug drugemu.

Nasprotujoča si mnenja o poročanju glede sorodstvenih vezi

Poročanje so BBC-ju in PA Medii dovolili, ker je sodnica Carol Atkinson odločila, da gre za zgodbo, ki je v javnem interesu, saj so otroci v sodobni Veliki Britaniji le redko zapuščeni.

Poročanja o sorodstveni povezavi pa sicer niso podprli lokalni organi in angleška služba Cafcass (Children and Family Court Advisory and Support Service), ki sodiščem svetuje glede najboljših interesov otrok. Policija je denimo dejala, da je odločitev o tem, ali je treba o sorodstvenih vezeh otrok poročati, prepustiti sodišču, vendar bi se s tem lahko "nenamerno spodbujale ali opogumljale trpeče matere, da bi na javnih mestih pustile nezaželene otroke". BBC in PA Media sta nasprotno trdila, da je povsem v javnem interesu, da so bili kar trije otroci zapuščeni od istih staršev.

Po mnenju Atkinsonove je odkritje, da gre za sorojence, "izjemno zanimivo za našo sedanjo družbo". Prepoved poročanja bi po njenem lahko vplivala na javno zavest.

BBC in PA Media pa sta poročanje zagovarjala s tem, da bo to pomagalo organom pri iskanju otrokovih staršev.

Zelo majhno število zapuščenih otrok je sicer zabeleženo v Angliji in Walesu.