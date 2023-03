Zapuščena jahta ruskega oligarha, vredna 76 milijonov evrov, bo lahko vaša

Po ruskem napadu na Ukrajino so kot del sankcij proti Rusiji številne države zasgale superjahte, ki so v lasti ruskih oligarhov. Eno takšnih, superjahto Alfa Nero, ki je vredna več kot 76 milijonov evrov, so zasegle oblasti Antigve in Barbude. Lastniku, ki jo je zapustil februarja lani, so zdaj oblasti dale nekaj dni časa, da pride ponjo, v nasprotnem jo bodo prodali na dražbi.

81-metrska superjahta Alfa Nero je v Karibskem morju zasidrana in zapuščena vse od februarja 2022. Lastnik uradno ni znan, vendar pa ameriška vlada domneva, da pripada ruskemu milijarderju Andreju Gurjevu. Gurjev, ki je obogatel z gnojili, naj bi bil težak vsaj 9,4 milijard evrov. In očitno ima toliko denarja, da brez skrbi pogreša 76 milijona evrov vredno jahto. A ruski oligarh zanika, da bi bila jahta njegova. Pravi, da je zgolj upravičenec sklada, ki je lastnik jahte. Ruski oligarhi si običajno tovrstno premoženje lastijo s pomočjo navideznih podjetij oziroma ga prikrivajo z birokracijo. Je pa Gurjev z družino v preteklosti večkrat uporabljal Alfa Nero, pogosto pa sta posnetke s te jahte na družbenih omrežjih objavljala tudi njegov sin in snaha. icon-expand Superjahta Alfa Nero pred leti v Benetkah FOTO: Shutterstock Kdorkoli je že lastnik, vlada Antigve in Barbude jo je označila za nevarnost za druga plovila, ki plujejo v in iz pristanišča Falmouth v Antigvi. Zato so v ponedeljek objavili, da bodo superjahto Alfa Nero dali na dražbo in prodali najboljšemu ponudniku, če se lastnik v 10 dneh ne oglasi in jo zahteva nazaj. Izkupiček od morebitne dražbe pa bo šel v proračun karibske države. In kaj boste lahko kupili na dražbi? Jahto z lastnim spa centrom, lepotnim salonom, jacuzzijem, skoraj 12-metrskim zunanjim prelivnim bazenom (infinity pool) s steklenim pročeljem. Izdelalo jo je nizozemsko podjetje Oceanco, ki je med drugim jahte gradil tudi za Jeffa Bezosa. Zgrajena je bila leta 2007 in se ponaša s številnimi nagradami za oblikovanje: zunanjost je oblikoval Carlo Nuvolari, za notranje oblikovanje pa je poskrbel Alberto Pinto. PREBERI ŠE Jahta ruskega milijarderja naprodaj za skoraj 30 milijonov evrov Jahta velikanka ima šest velikih kabin, nastanitev za 28 članov posadke ter pristajalno ploščad za helikopter. Po podatkih Marine Industry News jo je trenutni lastnik leta 2011 kupil za približno 108 milijonov evrov. Vendar kupnina ni edini strošek za lastnika takšne superjahte, ogromno denarja namreč potrebuje tudi za njeno vzdrževanje in obratovanje. Že samo stroški vzdrževanja, posadke in goriva lahko na leto znesejo več deset ali celo sto milijonov evrov.