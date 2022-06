Zapuščena prtljaga na londonskem letališču smrdi po 'gnilem mesu'

Iz kupov kovčkov in torb, ki na točki prevzema prtljage na londonskem letališču že deset dni čakajo na svojega lastnika, se je začel viti neprijeten vonj, piše portal Euronews . O groznem vonju, ki prihaja iz prtljage, so najprej začeli poročati turisti, ki so tam čakali svoje letalo. Svoje pritožbe so izrazili na omrežju Twitter, kjer smrad primerjajo z vonjem gnilega mesa, pregretega smetnjaka, iztrebkov in mrtvih živali.