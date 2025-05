Zapuščene smuči sprožile iskalno akcijo: našli pet mrtvih smučarjev

Alpinista sta se v soboto odpravljala proti vrhu gore Rimpfischhorn. Na nadmorski višini približno 4000 metrov sta naletela na štiri pare smuči, vendar v bližini ni bilo nobenih ljudi. Tudi po tem, ko sta dosegla vrh in se vrnila po isti poti nazaj, so bile smuči še vedno na istem mestu, smučarjev pa ni bilo nikjer. O zapuščenih smučeh sta zato obvestila reševalce, ki so takoj sprožili iskalno-reševalno akcijo.

Gorski reševalci so s pomočjo helikopterja našli pet trupel na območju ledenika Eagle. Približno 500 metrov pod sedlom je posadka helikopterja odkrila tri ponesrečene smučarje na plaznem stožcu, reševalci na tleh pa so lahko le potrdili njihovo smrt. Druga dva turna smučarja so našli 200 metrov višje, na majhnem snežnem predelu, a sta bila prav tako že mrtva. Na tem območju so našli tudi peti par smuči, poroča SRF.

Policija je danes sporočila, da uradna identifikacija smučarjev še poteka. Državno tožilstvo v kantonu Valaisu pa je sprožilo preiskavo, da ugotovijo natančne okoliščine nesreče.