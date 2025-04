'Zapustil nas je velik človek', 'Zbogom, ljudski papež'

Iz sveta se vrstijo prvi izrazi sožalja in pokloni papežu Frančišku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je s svojo ponižnostjo in ljubeznijo navdihoval milijone. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tako kot več drugih izpostavil njegova prizadevanja za najbolj ranljive. Poklonila se mu je tudi italijanska premierka GIorgia Meloni: "Njegov nauk in njegova zapuščina ne bosta izgubljena. Svetega očeta pozdravljamo s srci, polnimi žalosti."

"Danes svet žaluje ob smrti papeža Frančiška. S svojo ponižnostjo in čisto ljubeznijo do manj srečnih je navdihoval milijone, daleč preko katoliške cerkve," je na omrežju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Žalujočim je zaželela, da najdejo uteho v vedenju, da bo njegova dediščina še naprej vodila proti bolj pravičnemu, mirnemu in sočutnemu svetu.

"Evropa žaluje ob smrti papeža Frančiška. Njegov nalezljiv nasmeh je ujel milijone ljudi po vsem svetu. 'Ljudskega papeža' si bomo zapomnili po svoji ljubezni do življenja, upanju na mir, sočutju za enakost in socialno pravičnost. Naj počiva v miru,"pa je zapisala predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa: "Bil je globoko sočuten. Zanimali so ga veliki globalni izzivi našega časa – migracije, podnebne spremembe, neenakosti, mir – pa tudi vsakdanji boji vseh in vsakogar." Italijanska premierka Giorgia Meloni pravi, da jo je novica o smrti papeža razžalostila. "Imela sem privilegij uživati v njegovem prijateljstvu," je dejala in dodala: "Svet je še zadnjič prosil za pogum, da spremeni smer, da sledi poti, ki 'ne uničuje, ampak kultivira, popravlja, ščiti'. Njegov nauk in njegova zapuščina ne bosta izgubljena. Svetega očeta pozdravljamo s srci, polnimi žalosti, a vemo, da je zdaj v miru Gospodovem."

Papež Frančišek in Giorgia Meloni

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na spletu izpostavil prizadevanje papeža Frančiška, da bi Cerkev revnim od Buenos Airesa do Rima prinašala veselje in upanje. "Da bi združevala ljudi drugega z drugim in z naravo. Naj to upanje nenehno vstaja tudi za njim," je zapisal. Globoko žalost ob Frančiškovi smrti je na spletu izrazil tudi prihodnji nemški kancler Friedrich Merz in se poklonil spominu na človeka, ki "sta ga vodila ponižnost in vera v usmiljenje Boga". Prepričan je, da bo ostal v spominu ljudem zaradi svojih neutrudnih prizadevanj za najbolj ranljive, za pravičnost in spravo. Španski premier Pedro Sánchez pozdravlja zavezanost papeža Frančiška"najbolj ranljivim". "Žalujem za papežem Frančiškom. Njegova predanost miru, socialni pravičnosti in najbolj ranljivim pušča globoko dediščino. Počivaj v miru." Nizozemski premier Dick Schoof je sporočil, da je bil papež Frančišek v vseh pogledih človek ljudstva. Švicarska predsednica Karin Keller-Sutter pa je dejala, da je bil papež Frančišek "velik duhovni voditelj, neutruden zagovornik miru". Škotski prvi minister John Swinney ga je opisal kot "glas za mir, strpnost in spravo".

Kralj Karel III. in kraljica Camilla na obisku pri Papežu Frančišku

"Z ženo sva globoko užaloščena, a vseeno nama je v teh težkih časih v olajšanje, ker veva, da je Njegova svetost lahko delila velikonočno voščilo Cerkvi in svetu," sta ob novici o smrti papeža sporočila kralj Karel III. in njegova soproga Camilla. "Njegovo svetost si bomo zapomnili po sočutju, skrbi za edinost Cerkve in po neutrudnem zavzemanju za skupne zadeve vseh vernikov. Njegovo prepričanje, da je skrb za Stvarstvo eksistencialni izraz vere v Boga, je odmevalo pri mnogih po vsem svetu. S svojim delom in skrbjo za ljudi in planet se je globoko dotaknil življenj mnogih," sta sporočila.

"Počivaj v miru, papež Frančišek," so zapisali v Beli hiši ter ob tem delili fotografiji papeža z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter podpredsednikom JD Vanceom. Ločeno je podpredsednik sporočil, da je njegovo srce zdaj z milijoni kristjanov po svetu, ki so imeli papeža radi. Vance se je s papežem srečal na veliko noč, dan preden je umrl. Izraelski predsednik Jicak Hercog je papeža označil za človeka globoke vere in brezmejnega sočutja. Izpostavil je pomen, ki ga je pripisoval tesnim vezem z judovskim svetom in spodbujanju medverskega dialoga. Ruski patriarh pa naj bi po poročanju nekaterih medijev dejal, da je papež Frančišek igral pomembno vlogo pri aktivnem razvoju stikov med rusko pravoslavno cerkvijo in rimokatoliško cerkvijo.