Zapustila ga je mama, edini prijatelj plišasti orangutan: se mu obetajo lepši časi?

V japonskem živalskem vrtu Ichikawa City si je sedemmesečni makak po imenu Punch pridobil številne spletne sledilce, ki so navijali zanj, potem ko ga je mati zapustila zaradi težkega poroda med vročinskim valom. Zanj so poskrbeli zaposleni v živalskem vrtu.

Punch s plišastim prijateljem











Videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako se Punch trudi vključiti v večjo skupino opic in se pogosto oklepa velikega plišastega orangutana za tolažbo. Punch, 7-mesečni makak, namreč nikakor ni mogel pridobiti prijateljev. Potem, ko je ostal brez mame, se ni povsem vključeval med druge opice, ki so zavračale njegovo družbo. Namestili so ga v skupino opic, toda brez matere, ki bi mu pokazala pot, se je Punch težko vključil. Videoposnetki so prikazovali, kako so ga odrasli odgnali, ko se jim je poskušal približati, in kako se je pogosto igral sam, piše New York Times.

Najbližji so mu bili oskrbniki, ki so skrbeli zanj, in plišasta živalica, oranžni orangutan, ki jo je povsod nosil s seboj. Z orangutanom se crklja in igra, s seboj ga nosi, kot bi ga imel za najboljšega prijatelja, opisujejo v živalskem vrtu.

Je pričel sklepati prijateljstva?

A zdaj se zdi, da se mu le obetajo lepši dnevi. Ljubki mladiček je, kot kaže, začel sklepati prijateljstva. Nedavno objavljeni videoposnetki prikazujejo Puncha, kako pleza na hrbet druge opice, ta pa ga je sprejela, sedi z odraslimi in prejema objem, vse to so znaki, da se končno uči sklepati prijateljstva.

Takashi Yasunaga iz živalskega vrta, je komentrial, da se Punch tako že postopoma privaja na druge opice.