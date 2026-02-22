Naslovnica
Tujina

Zapustila ga je mama, edini prijatelj plišasti orangutan: se mu obetajo lepši časi?

Tokio , 22. 02. 2026 17.32 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.K.
Punch s plišastim prijateljem

Se opičjemu mladičku s plišastim prijateljem, ki so ga ostale opice izločile, obetajo lepši dnevi? Množice oboževalcev z vsega sveta so navijale za Puncha, 7-mesečno opico vrste makaka, ki se je v živalskem vrtu zunaj Tokia trudila s socializacijo. Ob rojstvu ga je mama, ki je doživela težak porod, namreč zapustila. Potem pa so ga izločile še ostale opice. Dobil je plišasto igračko, ki jo je nosil povsod, zdaj pa kaže, da je končno začel sklepati tudi prava prijateljstva.

V japonskem živalskem vrtu Ichikawa City si je sedemmesečni makak po imenu Punch pridobil številne spletne sledilce,  ki so navijali zanj, potem ko ga je mati zapustila zaradi težkega poroda med vročinskim valom. Zanj so poskrbeli zaposleni v živalskem vrtu. 

Videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako se Punch trudi vključiti v večjo skupino opic in se pogosto oklepa velikega plišastega orangutana za tolažbo. Punch, 7-mesečni makak, namreč nikakor ni mogel pridobiti prijateljev. Potem, ko je ostal brez mame, se ni povsem vključeval med druge opice, ki so zavračale njegovo družbo. Namestili so ga v skupino opic, toda brez matere, ki bi mu pokazala pot, se je Punch težko vključil. Videoposnetki so prikazovali, kako so ga odrasli odgnali, ko se jim je poskušal približati, in kako se je pogosto igral sam, piše New York Times.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Najbližji so mu bili oskrbniki, ki so skrbeli zanj, in plišasta živalica, oranžni orangutan, ki jo je povsod nosil s seboj. Z orangutanom se crklja in igra, s seboj ga nosi, kot bi ga imel za najboljšega prijatelja, opisujejo v živalskem vrtu.

Je pričel sklepati prijateljstva?

A zdaj se zdi, da se mu le obetajo lepši dnevi. Ljubki mladiček je, kot kaže, začel sklepati prijateljstva. Nedavno objavljeni videoposnetki prikazujejo Puncha, kako pleza na hrbet druge opice, ta pa ga je sprejela, sedi z odraslimi in prejema objem, vse to so znaki, da se končno uči sklepati prijateljstva. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Takashi Yasunaga iz živalskega vrta, je komentrial, da se Punch tako že postopoma privaja na druge opice.

Razlagalnik

Makaki so rod opic Starega sveta iz družine Cercopithecidae. So med najbolj razširjenimi primati, saj najdemo njihove vrste v Aziji in severni Afriki. Makaki so znani po svoji inteligenci, družabnosti in prilagodljivosti, pogosto pa živijo v kompleksnih družbenih skupinah, ki jih vodijo samci. Njihova prehrana je v glavnem rastlinska, vendar jedo tudi žuželke in majhne živali.

Skrivnostni dobrotnik mestu podaril 21 kilogramov zlatih palic

Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti

