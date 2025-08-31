Zaračunal preveč in mamo z otrokom odložil 400 metrov od hotela

" Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da je uporabnik parkirne kartice za taksi letališča Ruđer Bošković kršil številne obveznosti, h katerim se je zavezal pri sklepanju medsebojnih pravic in obveznosti letališča ter ponudnika taksi storitev. Najprej ni bila spoštovana storitev, ni bil spoštovan odobren cenik in ni bila spoštovana zakonodaja na področju davčne politike. Letališče je nato obrtniku preklicalo možnost opravljanja taksi prevoza na območju letališča Ruđer Bošković za obdobje enega meseca, kar je doslej najstrožja izrečena kazen, saj je šlo za najhujšo kršitev doslej," je pojasnil namestnik generalnega direktorja letališča Ivan Maslać .

Taksist ji je za vožnjo zahteval 90 do 100 evrov, čeprav je uradna cena okoli 50 evrov. Po prepiru jo je odložil sredi poti, na koncu pa ji ročno izdal račun v višini 70 evrov – brez fiskalizacije in celo z napačnim datumom iz leta 2022.

Ženska je v Dubrovnik prispela z nočnim letom za velikonočne praznike. Ker je imela veliko prtljage, je vzela taksi do hotela. A voznik je namesto na parkirišču ustavil kar 400 metrov stran, pri semaforju na krožišču. Razlog naj bi bil njen očitek, da v vozilu sploh ni deloval taksimeter.

Ob tem je dodal: "Na storitve drugih prevoznikov ne moremo bolj vplivati, vendar se po svojih najboljših močeh trudimo, da imajo vsi ob prihodu in odhodu z našega območja le prijetne izkušnje."

Takoj po seznanitvi z dogodkom je pristojna policijska postaja letališča pridobila vpogled v video posnetek prihoda tujega državljana in najema taksista, da bi ugotovila identiteto taksista.

"Ugotovljeno je bilo, da je taksist 55-letni hrvaški državljan, ki je bil zaslišan o okoliščinah prijave, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je za vožnjo zaračunal 70 evrov gotovine, kar je več kot je navedeno v ceniku," so sporočili s policije.

Pri Dubrovačkem dnevniku so neuradno izvedeli, da je imelo podjetje, ki je v solastništvu mesta Dubrovnik in več občin na jugu Hrvaške, že prej slabe poslovne izkušnje z omenjeno osebo. Antonio Račević iz Združenja taksi prevoznikov Konavle je povedal, da odlično sodelujejo z letališčem.

"Podpiramo jih, ker mora biti red! Za to se borimo na vso moč! Naše cene so transparentne in označene na več mestih ter ne dopuščamo takšnih situacij. Vsako kršitev članov našega združenja bomo sankcionirali v sodelovanju z letališčem, ki jim je podelilo licenco za opravljanje taksi storitev, in bomo zelo strogi v boju za maksimalen red in naše najboljše možne storitve," je poudaril Račević.

"Ne spomnim se več, ali je bil gost iz Poljske ali Velike Britanije. Ni pomembno, saj imamo svoj Statut in ravnamo po natančnih ukrepih iz Statuta: naše združenje redno sankcionira vse kršitve, tudi manjše! Za takšne situacije veljajo še posebej ostri ukrepi! Ta voznik je pred izključitvijo prejel opozorilo in v primeru, da bo ponovil kakšno kršitev, mu bo trajno odvzeto dovoljenje za opravljanje taksi službe," je še odgovoril.