Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Zaračunal preveč in mamo z otrokom odložil 400 metrov od hotela

Dubrovnik, 31. 08. 2025 09.40 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D. S.
Komentarji
3

Na dubrovniškem letališču je taksist tujo potnico z majhnim otrokom odložil daleč od hotela in ji zaračunal previsoko ceno, ob tem pa izdal še nepravilen račun.

Ženska je v Dubrovnik prispela z nočnim letom za velikonočne praznike. Ker je imela veliko prtljage, je vzela taksi do hotela. A voznik je namesto na parkirišču ustavil kar 400 metrov stran, pri semaforju na krožišču. Razlog naj bi bil njen očitek, da v vozilu sploh ni deloval taksimeter.

Taksist ji je za vožnjo zahteval 90 do 100 evrov, čeprav je uradna cena okoli 50 evrov. Po prepiru jo je odložil sredi poti, na koncu pa ji ročno izdal račun v višini 70 evrov – brez fiskalizacije in celo z napačnim datumom iz leta 2022.

"Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da je uporabnik parkirne kartice za taksi letališča Ruđer Bošković kršil številne obveznosti, h katerim se je zavezal pri sklepanju medsebojnih pravic in obveznosti letališča ter ponudnika taksi storitev. Najprej ni bila spoštovana storitev, ni bil spoštovan odobren cenik in ni bila spoštovana zakonodaja na področju davčne politike. Letališče je nato obrtniku preklicalo možnost opravljanja taksi prevoza na območju letališča Ruđer Bošković za obdobje enega meseca, kar je doslej najstrožja izrečena kazen, saj je šlo za najhujšo kršitev doslej," je pojasnil namestnik generalnega direktorja letališča Ivan Maslać.

Taksi na Hrvaškem
Taksi na Hrvaškem FOTO: Profimedia

Ob tem je dodal: "Na storitve drugih prevoznikov ne moremo bolj vplivati, vendar se po svojih najboljših močeh trudimo, da imajo vsi ob prihodu in odhodu z našega območja le prijetne izkušnje."

Takoj po seznanitvi z dogodkom je pristojna policijska postaja letališča pridobila vpogled v video posnetek prihoda tujega državljana in najema taksista, da bi ugotovila identiteto taksista.  

"Ugotovljeno je bilo, da je taksist 55-letni hrvaški državljan, ki je bil zaslišan o okoliščinah prijave, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je za vožnjo zaračunal 70 evrov gotovine, kar je več kot je navedeno v ceniku," so sporočili s policije.

Pri Dubrovačkem dnevniku so neuradno izvedeli, da je imelo podjetje, ki je v solastništvu mesta Dubrovnik in več občin na jugu Hrvaške, že prej slabe poslovne izkušnje z omenjeno osebo. Antonio Račević iz Združenja taksi prevoznikov Konavle je povedal, da odlično sodelujejo z letališčem.

"Podpiramo jih, ker mora biti red! Za to se borimo na vso moč! Naše cene so transparentne in označene na več mestih ter ne dopuščamo takšnih situacij. Vsako kršitev članov našega združenja bomo sankcionirali v sodelovanju z letališčem, ki jim je podelilo licenco za opravljanje taksi storitev, in bomo zelo strogi v boju za maksimalen red in naše najboljše možne storitve," je poudaril Račević.

"Ne spomnim se več, ali je bil gost iz Poljske ali Velike Britanije. Ni pomembno, saj imamo svoj Statut in ravnamo po natančnih ukrepih iz Statuta: naše združenje redno sankcionira vse kršitve, tudi manjše! Za takšne situacije veljajo še posebej ostri ukrepi! Ta voznik je pred izključitvijo prejel opozorilo in v primeru, da bo ponovil kakšno kršitev, mu bo trajno odvzeto dovoljenje za opravljanje taksi službe," je še odgovoril.

taksist hrvaška dubrovnik cena
Naslednji članek

V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Naslednji članek

Putin na kitajski rdeči preprogi: Ši ga podpira, Zahod zaostruje sankcije

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
31. 08. 2025 10.05
+2
In kaj to zanima 2 mio slovencev!!!!!
ODGOVORI
2 0
Nace Štremljasti
31. 08. 2025 10.08
+1
samo 1,5 Mio ostalo so prišleki
ODGOVORI
1 0
Orisei1
31. 08. 2025 10.02
+2
Zelo hitro se da narediti red, če se hoče, za vsako tako malverzacijo se odvzeme dovoljenje za taksiranje pa bi hitro nehali nategovati turiste.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189