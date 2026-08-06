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Zaradi 13 predorov za žabe in krastače zaprli pomembno cesto

Bielefeld, 06. 08. 2026 06.00 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Melita Stolnik
Žabe

Nemške davkoplačevalce razburja skoraj dva milijona vreden gradbeni projekt. V mestu Bielefeld na severozahodu države namreč pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste gradijo kar 13 predorov za žabe in krastače. Prebivalci Bielefelda nimajo nič proti dvoživkam in njihovi zaščiti ter dobrobiti, moti pa jih, da jih pristojni niso pravočasno obvestili o zaprtju ene najpomembnejših prometnih povezav. Predvsem lokalnim podjetnikom in obrtnikom popolna zapora ceste ni ravno po godu.

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