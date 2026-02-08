Zaradi afere Epstein odstopil vodja kabineta britanskega premierja

Morgan McSweeney je danes sporočil, da odstopa s položaja, potem ko je premierju svetoval, naj imenuje Petra Mandelsona za veleposlanika v Washingtonu kljub njegovim znanim povezavam s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. "Po skrbnem premisleku sem se odločil odstopiti z mesta v vladi. Imenovanje Petra Mandelsona je bila napačna. Škodil je naši stranki, naši državi in zaupanju javnosti v politiko," je dejal McSweeney. "Premierju sem svetoval, naj opravi to imenovanje, in prevzemam polno odgovornost za ta nasvet," je še zapisal v pisni izjavi za BBC.

McSweeney, premierjeva desna roka, se je soočal z vse močnejšimi pozivi znotraj laburistične stranke, naj odstopi, potem ko so ga mnogi obtožili, da je spodbujal imenovanje Mandelsona za veleposlanika, čeprav je vedel, da so se njegovi stiki z Epsteinom nadaljevali tudi po finančnikovi obsodbi zaradi spolnih zlorab mladoletnih deklet. Starmer se je v svojem in v imenu stranke danes zahvalil McSweeneyju za njegovo delo. McSweeney je po poročanju medijev igral ključno vlogo pri prepričljivi zmagi laburistov na volitvah leta 2024.

Morgan McSweeney FOTO: Profimedia

"Skrajni čas je," pa je njegov odstop komentirala vodja opozicijskih konservativcev Kemi Badenoch in dodala, da mora Starmer "prevzeti odgovornost za svoje grozne odločitve". Mandelson se je znašel v nemilosti zaradi obremenjujočih razkritij iz nedavno objavljenih dokumentov v okviru t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki mu je Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo. Pod pritiskom se je znašel tudi Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.