Tujina

Zaradi afere Epstein odstopil vodja kabineta britanskega premierja

London, 08. 02. 2026 18.04 pred 7 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
K.H. STA
Morgan McSweeney

Vodja kabineta britanskega premierja Keira Starmerja, Morgan McSweeney, je odstopil s položaja. V izjavi je prevzel odgovornost za to, da je premierju svetoval, naj za veleposlanika v ZDA imenuje Petra Mandelsona, ki naj bi imel tesne stike z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Morgan McSweeney je danes sporočil, da odstopa s položaja, potem ko je premierju svetoval, naj imenuje Petra Mandelsona za veleposlanika v Washingtonu kljub njegovim znanim povezavam s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Po skrbnem premisleku sem se odločil odstopiti z mesta v vladi. Imenovanje Petra Mandelsona je bila napačna. Škodil je naši stranki, naši državi in zaupanju javnosti v politiko," je dejal McSweeney.

"Premierju sem svetoval, naj opravi to imenovanje, in prevzemam polno odgovornost za ta nasvet," je še zapisal v pisni izjavi za BBC.

Preberi še Kako je Epstein na vsak način poskušal priti do Putina

McSweeney, premierjeva desna roka, se je soočal z vse močnejšimi pozivi znotraj laburistične stranke, naj odstopi, potem ko so ga mnogi obtožili, da je spodbujal imenovanje Mandelsona za veleposlanika, čeprav je vedel, da so se njegovi stiki z Epsteinom nadaljevali tudi po finančnikovi obsodbi zaradi spolnih zlorab mladoletnih deklet.

Starmer se je v svojem in v imenu stranke danes zahvalil McSweeneyju za njegovo delo. McSweeney je po poročanju medijev igral ključno vlogo pri prepričljivi zmagi laburistov na volitvah leta 2024.

Morgan McSweeney
Morgan McSweeney
FOTO: Profimedia

"Skrajni čas je," pa je njegov odstop komentirala vodja opozicijskih konservativcev Kemi Badenoch in dodala, da mora Starmer "prevzeti odgovornost za svoje grozne odločitve".

Mandelson se je znašel v nemilosti zaradi obremenjujočih razkritij iz nedavno objavljenih dokumentov v okviru t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki mu je Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

Pod pritiskom se je znašel tudi Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

Preberi še Starmer razrešil veleposlanika zaradi povezav z Epsteinom

Mandelson je po novih razkritjih pretekli konec tedna izstopil tudi iz laburistične stranke, Starmer pa je v začetku tega tedna odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Kasneje je Mandelson odstopil tudi kot član lordske zbornice. Policija je kmalu zatem potrdila, da preiskuje Mandelsona zaradi sumov neprimernega ravnanja v času opravljanja javne funkcije.

Premier Starmer je ob tem priznal tudi, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o tem, kako tesni so bili njuni stiki.

epstein odstop keir starmer vodja kabineta
