Zaradi afere z njenim možem ji mora plačati 1,5 milijona odškodnine

Tožba temelji na kontroverznem zakonu o "odtujitvi naklonjenosti", ki velja le še v nekaj ameriških zveznih državah, med njimi tudi v Severni Karolini. Na podlagi zakona lahko zapuščeni zakonec zahteva odškodnino od osebe, za katero meni, da je kriva za ločitev.

Višje sodišče je tako vplivnici Brenay Kennard naložilo plačilo 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) zaradi "odtujitve naklonjenosti" in dodatnih 250.000 dolarjev (215.000 evrov) zaradi spolnih odnosov z zakoncem nekoga drugega. Kennardova, ki se je na sodišču zagovarjala sama, je v svojem zaključnem govoru poudarila, da ni kriva za razpad zakona moškega, s katerim je imela afero. "Njun zakon je propadal že več let," je dejala.

Maja 2024 je Akira Montague vložila tožbo zoper Kennardovo, v njej pa vplivnici pripisala odgovornost za razpad svojega zakona s Timothyjem Montagueom. Zahtevala je 3,5 milijona dolarjev (tri milijone evrov) odškodnine, sodišče pa je znesek znižalo za dva milijona.