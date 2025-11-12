Svetli način
Tujina

Zaradi afere z njenim možem ji mora plačati 1,5 milijona odškodnine

12. 11. 2025

M.S.
16

TikTok vplivnica iz ameriške zvezne države Severna Karolina mora plačati 1,75 milijona dolarjev (1,51 milijona evrov) odškodnine ženski, katere zakon naj bi uničila. Po aferi z vplivnico je namreč moški zapustil svojo ženo in njune otroke, sodišče pa je odločilo, da zapuščeni soprogi pripada odškodnina.

Tožba temelji na kontroverznem zakonu o "odtujitvi naklonjenosti", ki velja le še v nekaj ameriških zveznih državah, med njimi tudi v Severni Karolini. Na podlagi zakona lahko zapuščeni zakonec zahteva odškodnino od osebe, za katero meni, da je kriva za ločitev. 

Višje sodišče je tako vplivnici Brenay Kennard naložilo plačilo 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) zaradi "odtujitve naklonjenosti" in dodatnih 250.000 dolarjev (215.000 evrov) zaradi spolnih odnosov z zakoncem nekoga drugega. Kennardova, ki se je na sodišču zagovarjala sama, je v svojem zaključnem govoru poudarila, da ni kriva za razpad zakona moškega, s katerim je imela afero. "Njun zakon je propadal že več let," je dejala. 

Maja 2024 je Akira Montague vložila tožbo zoper Kennardovo, v njej pa vplivnici pripisala odgovornost za razpad svojega zakona s Timothyjem Montagueom. Zahtevala je 3,5 milijona dolarjev (tri milijone evrov) odškodnine, sodišče pa je znesek znižalo za dva milijona. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Montague je Kennardovi prav tako očitala, da je javno "razkazovala" svojo afero s poročenim moškim na družbenih omrežjih in jo poskušala upravičiti. 

Med sojenjem je Timothy Montague pred poroto povedal, da nikoli ni bil zaljubljen v svojo nekdanjo ženo in da sta se v resnici razšla že leta 2021, od takrat pa naj bi bila le sostanovalca. Njegove trditve je sicer Akira Montague označila za lažne. 

Kennardova je v izjavi za revijo People ocenila, da je sodba "popolnoma nezaslišana" in dejala, da je tožnica "igrala na karto žrtve". 

osservatore
12. 11. 2025 11.10
Obedve potrebujeta precej fitnesa, telovadbe, teka, aerobike, ... in predvsem manj žret.
ODGOVORI
0 0
Quercus
12. 11. 2025 11.07
+2
Se pravi mož prevara ženo, kriva je pa njegova ljubica in ne mož? In ta ljubica mora plačati ženi odškodnino? In to milijonsko? Kaj tako neumnega je možno samo v ZDA. Odslej se bo lahko vsak moški (ali ženska?), ki bo prevaral svojo ženo, izgovarjal, da je bil zapeljan. Malce bo pojokcal pred svojo ženo, ki pa bo ljubico tožila za visok znesek, ker je zapeljala njenega nič krivega moža.
ODGOVORI
2 0
pepe007
12. 11. 2025 11.11
Če seksaš z mladoletno osebo si za sodišče tudi kriv, ker nisi prav preveril "statusa". In ta ga za deda tudi ni. Sodišče je pametno, dajmo vzeti tam, kjer se da vzeti. Sojenje ni izguba časa, kar nekaj denarja bo menjalo lastnika. Vsem je jasno, da denar mora krožiti.
ODGOVORI
0 0
sabro4
12. 11. 2025 11.02
+1
uboga vplivnica, sedaj se mora odreči težko prigaranemu denarju,.............
ODGOVORI
1 0
cecen
12. 11. 2025 10.53
+4
Ta žaba je dokaz, da je danes vsak lahko "vplivnež". Groza.
ODGOVORI
4 0
Čamil
12. 11. 2025 10.51
+2
vrece krompirja pa dnar majo fak
ODGOVORI
2 0
pepe007
12. 11. 2025 10.48
+2
Sodišče, ki ve, kje je denar. Smiselno.
ODGOVORI
2 0
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 10.41
+2
V narobno luknjo je tiščal, sožalje
ODGOVORI
2 0
Slash
12. 11. 2025 10.36
+0
Pravilno !
ODGOVORI
3 3
Uporabnik1888402
12. 11. 2025 10.36
+3
Kaksna je sele zena ...
ODGOVORI
3 0
StarWars
12. 11. 2025 10.34
+4
Mačistična in puritanska družba. On pa nedolžen ko jagnje.
ODGOVORI
4 0
pepe007
12. 11. 2025 10.47
On nima toliko denarja.
ODGOVORI
0 0
JackRussell
12. 11. 2025 10.33
+5
To pa so njihova sodišča in neumnosti njihovega prava kot pri čokoladah pa mikro valovni pečici itd. Srečen sem da ne živim v ZDA.
ODGOVORI
8 3
NeXadileC
12. 11. 2025 10.30
+4
TikTok-Tak.
ODGOVORI
4 0
Malo_sutra
12. 11. 2025 10.26
+3
Obe 100 plus.
ODGOVORI
4 1
proofreader
12. 11. 2025 10.24
+1
To je kar veliko denarja.
ODGOVORI
2 1
