Zaradi afere z njenim možem ji mora plačati 1,5 milijona odškodnine

Tožba temelji na kontroverznem zakonu o "odtujitvi naklonjenosti", ki velja le še v nekaj ameriških zveznih državah, med njimi tudi v Severni Karolini. Na podlagi zakona lahko zapuščeni zakonec zahteva odškodnino od osebe, za katero meni, da je kriva za ločitev.
Višje sodišče je tako vplivnici Brenay Kennard naložilo plačilo 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) zaradi "odtujitve naklonjenosti" in dodatnih 250.000 dolarjev (215.000 evrov) zaradi spolnih odnosov z zakoncem nekoga drugega. Kennardova, ki se je na sodišču zagovarjala sama, je v svojem zaključnem govoru poudarila, da ni kriva za razpad zakona moškega, s katerim je imela afero. "Njun zakon je propadal že več let," je dejala.
Maja 2024 je Akira Montague vložila tožbo zoper Kennardovo, v njej pa vplivnici pripisala odgovornost za razpad svojega zakona s Timothyjem Montagueom. Zahtevala je 3,5 milijona dolarjev (tri milijone evrov) odškodnine, sodišče pa je znesek znižalo za dva milijona.
Montague je Kennardovi prav tako očitala, da je javno "razkazovala" svojo afero s poročenim moškim na družbenih omrežjih in jo poskušala upravičiti.
Med sojenjem je Timothy Montague pred poroto povedal, da nikoli ni bil zaljubljen v svojo nekdanjo ženo in da sta se v resnici razšla že leta 2021, od takrat pa naj bi bila le sostanovalca. Njegove trditve je sicer Akira Montague označila za lažne.
Kennardova je v izjavi za revijo People ocenila, da je sodba "popolnoma nezaslišana" in dejala, da je tožnica "igrala na karto žrtve".
