Zaradi 'AI punce' iz Kazahstana izgubil vse svoje prihranke

Jose Ignacio Vilameriel je po izgubi žene na družbenih omrežjih iskal nove prijatelje, morda tudi ljubezen. 29. novembra lani je prejel prvo sporočilo od Ainur iz Kazahstana.
"Povedala mi je, da je stara 43 let, da je zdravnica in da išče resnega moškega, saj da je imela slabo izkušnjo z moškim iz svoje države," je za špansko televizijo Antena 3 pojasnil upokojenec.
Sprva je bil sumničav glede celotne situacije."Presenečen sem bil, ko me je kontaktirala po elektronski pošti in mi povedala, da me je videla na družbenih omrežjih," se spominja.
Da bi razjasnil svoje pomisleke, jo je po več tednih prosil za telefonski klic. Ainur je klic zavrnila zaradi domnevnih težav s signalom, kar je po besedah upokojenca še bolj okrepilo njegov sum. "To sem omenil prijatelju in dejal mi je, da je to sumljivo. Nato sem govoril z njo in poslala mi je videoposnetek, da ne bi kaj posumil," je povedal.
Po prejemu videoposnetka je 78-letnik začel izpolnjevati številne prošnje, ki jih je imela ženska. Sprva ga je prosila, naj ji pošlje 2100 evrov za nakup letalske vozovnice za Španijo, češ da ima težave z banko. Nato je potrebovala še denar za izdajo vizuma, kar naj bi stalo 10.000 evrov."Poslal sem ji še 2300 evrov, a mi je dejala, da potrebuje še 4400 evrov. Sorodnika, ki mi je odplačal stanovanje, ki sem mu ga prodal, sem tako prosil za predujem," je pojasnil.
Potem ko ji je poslal skupno 8800 evrov, je Ainur vendarle potrdila, da januarja prihaja v Madrid. Vilameriel, ki živi v Alicanteju, se je z avtobusom odpravil v prestolnico, a je na poti prejel slabo novico. Ainur mu je sporočila, da so jo pridržali cariniki, saj naj bi potovala z umetnino, ki je ne bi smela odnesti iz države. Potrebovala je dodatnih 22.000 evrov.
Upokojenec se je obrnil na vse vrste institucij, da bi prejel posojilo in ženski poslal denar, a je bil povsod zavrnjen. Obupan in brez denarja je stopil v stik s televizijsko oddajo, da bi mu pomagala pri zbiranju denarja. A ustvarjalci oddaje so hitro ugotovili, da je bil moški žrtev prevare in da je bila Ainur ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.
Vilameriel je na policijo podal prijavo. Ljubezenska prevara ga je stala vseh prihrankov, obenem pa je moral zapustiti še najemniško stanovanje, v katerem je bival. Ostala mu je pokojnina, ki jo prejema vsak mesec, kljub temu pa ostaja optimističen. "Zdaj živim v stanovanju s cimri, vendar mi gre zelo dobro. Psihično me je zlomilo, a sem to premagal," je še povedal za špansko televizijo.
