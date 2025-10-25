Svetli način
Tujina

Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

Vilna, 25. 10. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 13 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
V petek zvečer so na dveh največjih letališčih v Litvi za nekaj ur prekinili lete zaradi vremenskih balonov, ki so vstopili v litovski zračni prostor. Zaenkrat so prestregli štiri balone, ki jih uporabljajo tihotapci za tihotapljenje cigaret iz Belorusije v Litvo.

Na letališčih v Vilniusu in Kaunasu so v petek zvečer zaradi balonov, ki so vstopili v zračni prostor, za nekaj ur prekinili lete, kar je prizadelo skupno 40 letov in več kot 6000 potnikov.

Takšne balone običajno uporabljajo tihotapci, ki ilegalno prevažajo cigarete iz Belorusije v Litvo. Baloni se lahko povzpnejo skoraj navpično in prečkajo mejo na visoki nadmorski višini.

Balon, s katerim tihotapijo cigarete
Balon, s katerim tihotapijo cigarete FOTO: AP

Sprva ni bilo jasno, koliko balonov je vstopilo v zračni prostor Litve, državni center za krizno upravljanje pa je poročal, da so z radarjem zaznali več deset letečih predmetov.

Vodja mejne straže je za litovski radio kasneje povedal, da so prestregli štiri balone s cigaretami.

Delovanje letališča v Vilniusu je bilo zaradi balonov že večkrat ovirano. Notranji minister Vladislav Kondratovič je dejal, da ni dokazov o tem, da bi balone iz Belorusije pošiljali zato, da bi namerno poškodovali kritično infrastrukturo.

baloni zračni prostor litva belorusija
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
25. 10. 2025 16.57
tam še kaj drugega tihotapijo, ne samo sigarete
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 16.47
+1
strah ima velike oči!
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 16.47
+1
vau, tihotapci s cigaretami!
ODGOVORI
1 0
