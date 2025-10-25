Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

Na letališčih v Vilniusu in Kaunasu so v petek zvečer zaradi balonov, ki so vstopili v zračni prostor, za nekaj ur prekinili lete, kar je prizadelo skupno 40 letov in več kot 6000 potnikov.

Takšne balone običajno uporabljajo tihotapci, ki ilegalno prevažajo cigarete iz Belorusije v Litvo. Baloni se lahko povzpnejo skoraj navpično in prečkajo mejo na visoki nadmorski višini.