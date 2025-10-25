Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

Na letališčih v Vilniusu in Kaunasu so v petek zvečer zaradi balonov, ki so vstopili v zračni prostor, za nekaj ur prekinili lete, kar je prizadelo skupno 40 letov in več kot 6000 potnikov.
Takšne balone običajno uporabljajo tihotapci, ki ilegalno prevažajo cigarete iz Belorusije v Litvo. Baloni se lahko povzpnejo skoraj navpično in prečkajo mejo na visoki nadmorski višini.
Sprva ni bilo jasno, koliko balonov je vstopilo v zračni prostor Litve, državni center za krizno upravljanje pa je poročal, da so z radarjem zaznali več deset letečih predmetov.
Vodja mejne straže je za litovski radio kasneje povedal, da so prestregli štiri balone s cigaretami.
Delovanje letališča v Vilniusu je bilo zaradi balonov že večkrat ovirano. Notranji minister Vladislav Kondratovič je dejal, da ni dokazov o tem, da bi balone iz Belorusije pošiljali zato, da bi namerno poškodovali kritično infrastrukturo.
