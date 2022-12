Zaradi bogokletnih sporočil razrešili duhovnika: 'Imel je dovolj priložnosti'

Frank Pavone vodi skupino nasprotnikov pravice do splava Duhovniki za življenje, odločitev o sankciji, na katero se ni mogoče pritožiti, pa je bila sprejeta že 9. novembra, poroča tiskovna agencija AP.

Duhovnika je začela preiskovati njegova nekdanja škofija teksaškega Amarilla, ker je leta 2016 na oltar položil splavljeni zarodek, to posnel ter objavil na družbenih medijih ob komentarju, da želi demokratka Hillary Clinton omogočiti nadaljevanje splavov, Donald Trump pa želi zaščititi nerojene otroke.

Pavone pogosto objavlja komentarje o ameriški politiki in splavu in ostaja trden podpornik Trumpa.

Na Twitterju je njegova fotografija s Trumpovo politično kapo na glavi in Trumpovo fotografijo v ozadju. V nedeljo je tvitnil, da ga sedaj zaradi obrambe nerojenih otrok obravnavajo kot nerojenega otroka, ampak da je razlika v tem, da on še naprej glasno in jasno govori.

Oglasili so se tudi njegovi podporniki na čelu s škofom teksaškega Tylerja Josephom Stricklandom, ki je dejal, da je bogokletno to, da so izločili duhovnika, medtem ko predsednik (Joe Biden) še naprej promovira zanikanje resnice o umoru nerojenih. Vatikanske uradnike je obtožil, da spodbujajo nemoralnost in zanikanje vere.

Vatikan: Imel je dovolj priložnosti, da se zagovarja in podredi škofu

Vatikan je sklenil, da je imel Pavone "dovolj priložnosti da se zagovarja", pa tudi podredi škofu, česar pa ni storil in za to ni imel upravičenega razloga. Vatikansko pismo dodaja, da lahko organizacijo Duhovniki za življenje, ki ni uradna katoliška, še naprej vodi, ampak kot laična oseba.

The Guardian sicer poroča, da je laicizacija ena najstrožjih kazni v cerkvenem kanonskem pravu.